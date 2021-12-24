Доминирование 'Прометея', победа 'Днепра': результаты Суперлиги Windrose 24 декабря

БК "Прометей" добыл 21-ю подряд победу в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose. Команда Ронена Гинзбурга в центральной игре дня на своем паркете не без проблем одолела "Харьковских Соколов", занимающих третье место в турнирной таблице, – 90:74.

Поединок начался с небольшим преимуществом хозяев. Они сумели добиться отрыва в пять пунктов, однако очень быстро растеряли этот отрыв и оказались в роли отыгрывающихся.

Зато со старта второй 10-минутки баскетболисты "Прометея" взвинтили темп и принялись раз разом проводить результативные атаки. Благодаря этому на большой перерыв подопечные Гинзбурга вели 51:40.

Во второй половине доминирование хозяев продолжилось. Они уверенно держали соперника на комфортном для себя расстоянии. На последний перерыв команды ушли при счете 68:59.

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На заключительную часть игры хозяева вышли более заряженными. Коллектив из Слобожанского окончательно подтвердил свой статус лидера первенства и довели матч до победы.

"Прометей" – "Харьковские Соколы" – 90:74 (24:23, 27:17, 17:19, 22:15)

В другом матче потрясающий по накалу баскетбол в Запорожье показали одноименная команда и "Днепр". По итогам игры сильнее были гости – 67:80.

Если в начале первой четверти на паркете была равная борьба, то в ее концовке хозяева провалились и пропустили рывок 3:9. А во втором периоде днепряне сумели оформить двузначное преимущество в +14.

Хозяевам удалось не дать сопернику еще больше увеличить отрыв, а в третьей 10-минутке они и вовсе приблизились к гостям на пять пунктов. Однако затем "Днепр" тренера Дмитрий Болдаева выдал шикарный отрезок, за время которого забили в ворота соперника 13 очков.

В заключительном периоде "Запорожье" попыталось совершить камбэк, но тактика фолов ему не помогла. Таким образом, два очка за победу получили "сине-бело-голубые".

"Запорожье" – "Днепр" – 67:80 (16:22, 17:20, 20:18, 14:20)

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