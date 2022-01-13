Баскетболистки "Прометея" на последней секунде добыли победу в Еврокубке ФИБА

Женский баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского победил в первом матче 1/8 финала Еврокубка ФИБА. Игра в Бельгии против "Касторс Брен" завершилась со счетом 92:93.

Старт поединка подарил оптимистические надежды болельщикам красных. Скоростных хозяев гости подавили мощной и быстрой игрой. В итоге преимущество за первую четверть составила девять очков. К большому перерыву хозяева смогли отыграть два из них.

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До заключительной четверти Прометей контролировал игру и держал преимущество. Однако в заключительной 10-минутке ход событий изменился. На действиях гостей все больше сказывалась усталость. Так и не смогла восстановиться до первого матча опытная Ольга Дубровина. Тон игры задавали легионерки, большой объем работы в защите выполняла Татьяна Юркевичус.

У соперниц одной из лучших была украинка Валерия Бережинская. Хозяева добавили точность в реализации атак, улучшили игру под щитами. Как следствие разница стала постоянно сокращаться.

За несколько минут до конца игрового времени счет сравнялся и бельгийки даже впервые вышли вперед. Впрочем, в заключительных атаках трехочковый Аткинс после подбора Яркевичус и точный штрафной американки на последней секунде обеспечили Прометею победу с минимальным преимуществом.

Второй матч команды сыграют 20 января в Слобожанском.

Касторс Брен (Бельгия) – Прометей (Украина) – 92:93 (18:27, 21:19, 23:24, 30:23)

Напомним, что в августе прошлого года "Прометей" подписал контракт с защитницей сборной США по баскетболу, олимпийской чемпионкой в составе своей национальной команды на Играх в Токио Ариэль Аткинс.