БК "Прометей" подписал чемпионку Олимпиады-2020

Чемпион женской Суперлиги "Прометей" подписал контракт с защитницей сборной США по баскетболу, олимпийской чемпионкой в составе своей национальной команды на Играх в Токио Ариэль Аткинс. Об этом у себя в Facebook объявил президент клуба из Каменского Владимир Дубинский.

Аткинс является выпускницей университета Техаса, одного из сильнейших университетов Соединенных Штатов Америки. В 2018 году была выбрана под 7-м номером драфта командой женской НБА "Вашингтон Мистикс", с которой уже в следующем сезоне добыла первое чемпионство в истории клуба.

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В сезонах 2016/17 и 2017/18 была выбрана в первую символическую пятерку лучших игроков, и в первую защитную пятерку конференции Big12.

Так же была выбрана в символическую пятерку лучших новичков по итогу сезона 2018 в WNBA.

Выступала в сильнейших чемпионатах Австралии и Польши. До трансфера в Украину Ариель занимала 12-е место среди скореров, набирая в среднем 17 очков за игру в женской НБА.

"Клуб Ариель однозначно попадёт в плей-офф Мировой лиги, поэтому мы с нетерпением будем ждать ее в тренировочном лагере БК "Прометей" в конце сентября. Надеемся она поможет выступить достойно нашей команде в групповом турнире в Европе и ключевых играх чемпионата Украины", – написал Дубинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле этого года мужская команда "Прометея" досрочно завершила финальную серию Суперлиги Париматч с "Запорожьем". В дуэли за "золото" до трех побед команда из Каменского выиграла на выезде, совершив камбэк, и впервые в истории стала чемпионом Украины.