"Киев-Баскет" с победой вышел в топ-16 Кубка Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" в шестом туре Кубка Европы ФИБА со счетом 84:62 обыграл болгарский "Рилски" и вышел во второй этап турнира. Матч квартета B состоялся на паркете столичного Дворца спорта "Венето".

Рилски в последнее время стал неудобным соперником для Киев-Баскета, обыграв киевлян в прошлом сезоне Кубка Европы ФИБА и выиграв +16 у команды Багатскиса в домашнем матче этого сезона турнира.

На кону их киевского поединка была путевка в следующий раунд турнира, причем обе команды устраивала только победа.

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Киевляне спокойно и уверенно начали встречу, совершив рывок 9:2. К середине гости подобрались вплотную к киевлянам в счете, но последние минуты игроки Киев-Баскета снова провели увереннее как в атаке, так и в защите, обеспечив себе неплохой задел – 23:13.

Старт второй четверти Рилски провалил – за шесть минут гости не реализовали ни одного броска и счет стал 36:13. Тайм-аут тренера Рилски немного встряхнул команду, но Киев-Баскет сохранил преимущество до большого перерыва – 41:21.

Переломить ход встречи гостям в третьей четверти Киев-Баскет не позволил, продолжая увеличивать свое преимущество, которое перед последней четвертью достигло 29 очков.

Последнюю десятиминутку обе команды сыграли в удовольствие, без агрессивной игры в защите и в итоге завершили встречу со счетом 84:62.

Лучшим игроком матча стал защитник киевлян Бернард Томпсон, набравший 28 очков и сделавший 5 подборов.

Киев-Баскет пробился в следующий круг соревнований (топ-16). Он также будет сыгран в виде группового турнира из четырех команд в группе и пройдет с 8 декабря по 9 февраля. Состав группы киевлян будет известен сегодня, 17 ноября, после завершения всех матчей последнего тура.

Киев-Баскет (Украина) – Рилски (Болгария) 84:62 (23:13, 18:8, 26:17, 17:24)

Киев-: Кеффи 9, Вашингтон 8+6 подборов, Вудсон 5+6 подборов, Скапинцев 7+6 подборов, Войналович 11 – старт; Томпсон 28+5 подборов, Гарретт 7+7 подборов, Тыртишник 6, Сидорук 3, Аникиенко 0, Иванов 0

Напомним, что неделю назад столичные баскетболисты уступили "Хапоэлю" из Эйлата (62:71).

Как сообщал OBOZREVATEL, в позапрошлом туре "Киев-Баскет" обыграл польский "Трефл Сопот". Встреча соперников по группе B на паркете "Ergo Arena" в Гданське завершилась со счетом 65:66.

Ключевой бросок был забит за 1,8 секунды до финальной сирены. Отличился Майкл Кэффи.

Ранее столичные баскетболисты проиграли "Рилски спортист" из Болгарии (96:80), а до этого победили израильский "Хапоэль" из Эйлата (78:86).

В первом туре подопечные Багатскиса минимально одолели "Сопот" (69:68)