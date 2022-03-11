"Героям слава!" В Литве перед матчем баскетбольной Евролиги ярко поддержали Украину. Фотофакт

Александр Чеканов
Баскетбол
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'Героям слава!' В Литве перед матчем баскетбольной Евролиги ярко поддержали Украину. Фотофакт
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Баскетболисты литовского "Жальгириса" поддержали Украину в домашнем матче Евролиги с каталонской "Барселоной". В день независимости своей страны команда из Каунаса вышла на площадку не в традиционной бело-зеленой форме, а в цветах украинского флага.

Перед игрой на паркете также появился плакат с надписью "Нет войне". Призыв поддержали обе команды, а также судьи.

"Барселона" и "Жальгирис" поддержали Украину.
"Жальгирис" вышел на матч в цветах Украины.
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Кроме того, на трибунах арены в Каунасе болельщики вывесили флаги Украины, выразив таким образом солидарность с нашей страной на фоне военного вторжения России. Также на табло арены появилась надпись "Слава Украине! Героям слава!".

Поддержка Украины в Каунасе.

Отметим, что "Жальгирис" добыл сенсационную победу над лидером турнира – 91:84. Литовская команда после 23-х матчей имеет в своем активе семь побед, занимая 13-е место в турнирной таблице.

Баскетболисты "Жальгириса".
Акция в поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация баскетбола (ФИБА) исключила все российские клубы и сборные из международных турниров. Кроме того, РФ исключили из списка претендентов на проведение чемпионата Европы-2025 по баскетболу.

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