'Героям слава!' В Литве перед матчем баскетбольной Евролиги ярко поддержали Украину. Фотофакт

Баскетболисты литовского "Жальгириса" поддержали Украину в домашнем матче Евролиги с каталонской "Барселоной". В день независимости своей страны команда из Каунаса вышла на площадку не в традиционной бело-зеленой форме, а в цветах украинского флага.

Перед игрой на паркете также появился плакат с надписью "Нет войне". Призыв поддержали обе команды, а также судьи.

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Кроме того, на трибунах арены в Каунасе болельщики вывесили флаги Украины, выразив таким образом солидарность с нашей страной на фоне военного вторжения России. Также на табло арены появилась надпись "Слава Украине! Героям слава!".

"Slava Ukraini! Heroyam Slava!" in Zalgiris vs. Barcelona game. pic.twitter.com/4snUQImrL3 — Donatas Urbonas (@Urbodo) March 11, 2022

Отметим, что "Жальгирис" добыл сенсационную победу над лидером турнира – 91:84. Литовская команда после 23-х матчей имеет в своем активе семь побед, занимая 13-е место в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация баскетбола (ФИБА) исключила все российские клубы и сборные из международных турниров. Кроме того, РФ исключили из списка претендентов на проведение чемпионата Европы-2025 по баскетболу.