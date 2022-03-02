ФИБА-Европа отказалась давать России Евробаскет и забанила все ее сборные

Исполнительный комитет ФИБА-Европа с учетом нападения России на Украину принял решение отклонить заявку РФ на проведения чемпионата Европы-2025, говорится в пресс-релизе организации. Кроме того, ни одна российская команда не сможет больше участвовать в клубных соревнованиях ФИБА Европы.

Также под безвременный бан попали все официальные лица баскетбольной России, включая делегатов, супервайзеров, судей и т.д.

Исполком ФИБА-Европы уточняет, что оставшиеся игры сезона 2021/2022 в Евролиге, женском Еврокубке и Кубке Европы ФИБА пройдут без российских команд.

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"Наша организация продолжает пристально следить за ситуацией вместе с Международной федерацией баскетбола. Она может изменить свои решения и меры. Все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Мы сожалеем о последствиях этих санкций и надеемся, что скоро все члены баскетбольной семьи объединятся в мире", – уточняется в заявлении ФИБА Европы.

ФИБА Европы также выражает полную солидарность с народом Украины и Украинской федерацией баскетбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила от любых соревнований все мужские российские клубы и сборные команды из России.