В России мужчина с шевроном ЧВК 'Вагнер' изнасиловал двух школьниц: перед этим он угрожал их взорвать

Полиция Новосибирска расследует изнасилование 12-летней и 10-летней школьниц, над которыми надругался неизвестный мужчина. По информации от самих девочек, они запомнили, что на его одежде был шеврон частной военной компании "Вагнер".

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Об этом сообщают российские СМИ. Как рассказали девочки, мужчина встретил их возле школы, угрожая взорвать гранатой, отвел за гаражи.

"Вернувшись домой, девочки рассказали обо всём взрослым. Сейчас насильника пытаются найти: примерно от 30 до 40 лет, а шеврон на его форме был похож на эмблему ЧВК "Вагнер", – пишут журналисты, ссылаясь на силовиков.

Служил ли неизвестный в этой скандальной ЧВК, пока неизвестно. Следователи завели уголовное дело — после задержания мужчине грозит от 15 до 20 лет колонии строгого режима.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Краснодаре 28 апреля были убиты два аниматора – 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. Одним из подозреваемых может быть бывший заключенный, который вышел на свободу благодаря ЧВК "Вагнер".

А в Осетии боевик ЧВК "Вагнер" Георгий Сиукаев убил Сослана Валиева, который страдал ДЦП. Сиукаев напал на Валиева неожиданно – он побежал на мужчину и ударил его ножом. От полученных ран пострадавший скончался в больнице.

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