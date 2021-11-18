'Черкаськи Мавпы' победили 'Химик' в Суперлиге Windrosе

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 19 ноября, играются два матча Суперлиги Windrose. В Южном "Черкаськи Мавпы" обыграли "Химик" (76:63), а "Одесса" принимает "Будивельник".

В Южном на старте поединка был равный баскетбол. Черкасцев повели за собой Иван Ткаченко и Дювон Максвелл. Капитан попал два из двух дальних, тогда как Дювон неплохо работал на обоих щитах и попадал со средней дистанции. Химик отвечал больше за счет командных действий, оба соперника держались на коротком расстоянии друг от друга. Наконец на первый перерыв команды ушли при небольшом перерыве гостей – 17:19.

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Во второй четверти атакующий ритм поймал Айзек Хэмилтон. Американский защитный попадал как издалека, так и из трехсекундной зоны. За короткий промежуток времени Мавпы получили лидерство в 8 очков. Страсть Айзека поддержали и другие партнеры Дугат как набирал очки, так и ассистировал партнерам. Так, в определенный момент преимущество черкасов достигло 13 очков, а на большой перерыв команда сохранила 10-очковое лидерство.

Вторая половина стартовала за хозяевами. Южненцы совершили быстрый рывок и через несколько минут практически полностью отыграли отставание. Однако в определенный момент черкасцы собрались и остановили напор соперника, проведя свой рывок в конце четверти и сохранили 6-очковый гандикап.

В четвертой четверти Черкаськи Мавпы отыграли максимально хладнокровно и четко. Химик приближался в счете, но обязательно получал ответ. Черкасцы останавливали соперника в защите, бежали в скорые прорывы. Ключевые броски брали на себя как Дугат и Маквселл, так и Конате и Кольченко. В итоге, Мавпы уже не отпустили своего и одержали победу – 63:76

Химик – Черкаськи Мавпы – 63:76 (17:19, 13:21, 18:14, 15:22)

Следующий матч Мавпы проведут 20 ноября на выезде против Одессы. Начало в 16.00.

Напомним, что несколько дней назад Кривом Роге местный "Кривбасс" уступил Прометею"(58:71).

Ранее "Химик" проиграл "Киев-Баскету" (69:93), БК "Одесса" была слабее БК "Тернополь" (62:72), а "Прометей" обыграл в гостях "Николаев" (89:55).