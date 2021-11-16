"Прометей" второй раз в сезоне победил "Кривбасс" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу во вторник, 16 ноября, состоялся единственный поединок регулярного сезона Суперлиги Windrose. В Кривом Роге местный "Кривбасс" уступил Прометею"(58:71).

Хозяева лучше начали матч. Команда Артема Слипенчука, выиграв первую четверть, лидировала в счете почти всю первую половину. Прометей плохо выглядел в нападении в дебюте игры, но затем, добавив, сумел отнять лидерство. Гости выровняли игру и уже под большой перерыв имели лучшие бросковые показатели.

После ровной первой половины чемпион Украины четко обозначил свой статус фаворита во второй части игры. Команда Ронена Гинзбурга уже не позволяла себе слабых отрезков в нападении и добавила в защиту. Процент реализации бросков с игры в Кривбассе упал до 33%, хозяева начали проигрывать подбор и не удержали гостей в защите.

Видео дня

Прометей доказал свое преимущество в трех из четырех четвертей матча и завершил игру комфортной выездной победой со счетом 71:58. Кривбасс провел сильную первую четверть, но на дистанции хозяева не смогли сопротивляться команде из Слобожанского.

Это 9 поражение Кривбасса в 14 матчах, а Прометей продлил победную серию на старте регулярного чемпионата до 13 поединков. Счет в сезонной серии – 2:0 в пользу Прометея.

Кривбасс 19 ноября сыграет в столице против Киев-Баскета, а Прометей в этот же день будет принимать Днепр в центральном матче недели.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Кривой Рог, СК КТУ

Кривбасс — Прометей 58:71 (18:13, 14:23, 18:22, 8:13)

Кривбасс : Коренюк 10 + 7 подборов, Попович 10 + 8 подборов, Коупленд 8 + 4 передачи, Артамонов 4 + 5 передач + 4 подбора, Полайт 4 + 7 подборов - старт, Латкович 12 - 3 потери, Лихой 3, Мотли 3, Фрол 2 - 3 потери, Бондарчук 2, Старцев 0

Прометей : Кеннеди 20 + 11 подборов + 4 перехвата + 3 передачи + 1 блок-шот, Харрисон 17 + 6 подборов, Эванс 11, Сидоров 4, Липовый 0 - старт, Билан 11 + 7 подборов, Лукашов 4, Петров 2, Доу 2

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 14 ноября, в Кривом Роге местный "Кривбасс" уступил "Запорожью" (58:69), "Химик" проиграл "Киев-Баскету" (69:93), БК "Одесса" была слабее БК "Тернополь" (62:72), а "Прометей" обыграл в гостях "Николаев" (89:55).