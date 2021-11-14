Победы "Киев-Баскета" и "Запорожья": результаты Суперлиги Windrose 14 ноября

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 14 ноября, играются очередные поединки регулярного сезона Суперлиги Windrose. В Кривом Роге местный "Кривбасс" уступил "Запорожью" (58:69), "Химик" проиграл "Киев-Баскету" (69:93), БК "Одесса" играет с БК "Тернополь", а "Николаев" в 17:00 проведет матч с "Прометеем".

Запорожье лучше начало матч и даже вышло вперед на 10 очков до конца первой четверти, но уже к середине второй десятиминутки хозяева сумели отыграть отставание и на большой перерыв команды ушли при равном счете 32:32.

В начале третьей четверти уже Кривбасс совершил рывок 8:0, но теперь уже гости быстро восстановили статус-кво. В итоге на последний перерыв команды ушли с +6 для Запорожья, гости обеспечили себе тремя результативными атаками за последнюю минуту.

Видео дня

Первая половина последней четверти Запорожья держала свое преимущество в 7-8 очков, а затем сумела увеличить ее до 13 очков, что обеспечило победу команде Станислава Овдеенко.

При одинаковой меткости (40%) ключом к победе Запорожья стало большее количество атак – 55 против 67. Также гости выиграли на подборах 30 на 51.

Самым результативным в матче стал Дэйшон Фрэнсис, сделавший дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов. У гостей 14 очков на счету Владислава Коренюка.

Кривбасс во вторник, 16 ноября, в следующем матче примет Прометей, а Запорожье 19 ноября дома сыграют против Харьковских Соколов.

Кривбасс – Запорожье 58:69 (12:19, 20:13, 17:23, 9:14)

Кривбасс : Коренюк 14, Коупленд 3, Артамонов 10+6 передач, Попович 5+8 подборов, Полайт 3 – старт; Мотли 8, Латкович 7, Бондарчук 5, Старцев 3.

Запорожье : Максвелл 9+5 подборов, Мальчевский 13+6 подборов, Титов 8, Фрэнсис 15+12 подборов, Сизов 11+11 подборов – 6 потерь – старт; Удрас 9+10 подборов, Морозов 2, Михеев 2, Соколенко

Киев-Баскет уверенно обыграл Химик в Южном 93:69.

Команды начали игру на встречных курсах, но в середине стартовой десятиминутки Киев-Баскет сумел организовать рывок. Главным его создателем стал Дмитрий Скапинцев, на счету которого 7 из 15 первых очков гостей в матче. В дальнейшем Киев-Баскет начал действовать еще более уверенно и выиграл четверть с двусмысленным преимуществом.

Во второй десятиминутке Химик не смог изменить ситуацию на площадке. Фирменная защита команды Виталия Степановского не работала. В нападении тоже были серьезные проблемы. За первую половину хозяева не реализовали ни одну из 6 трехочковых попыток. Киев-Баскет показал точность 5/10 с дальней дистанции, что фактически сделало разницу +15 на табло.

Химик значительно прибавил в активности после перерыва и пытался организовать камбэк. Хозяев сдерживало отсутствие дальних попаданий. Вместе с тем Киев-Баскет продолжал эффективно действовать на периметре, демонстрируя реализацию выше 50%. Это позволило сохранить комфортное преимущество перед заключительной четвертью.

Киев-Баскет результативно приступил к четвертой десятиминутке, на что Химик не смог дать равнозначный ответ. Команда Степановского за весь матч так и не смогла хотя бы раз попасть из-за дуги (0/15). Как следствие Киев-Баскет одержал убедительную победу.

Химик следующий поединок сыграет дома 18 ноября против Черкаських Мавп. Киев-Баскет 19 ноября будет принимать Кривбасс.

Химик – Киев-Баскет 69:93 (14:27, 19:21, 24:21, 12:24)

Химик: Джонс 18о+5пд, Моррис 11о+9пд, Ковляр 7, Спенсер 2, Мироненко 0 – старт; Эдвин 24, Казак 4, Антипов 3о+5пд, Рябчук. Завадский

Киев-Баскет: Вудсон 17, Кеффи 14, Скапинцев 11о+10пд, Войналович 11, Вашингтон 3 – старт; Томпсон 14, Гаррет 12о +9 пд, Тыртышник 7, Аникиенко 4, Иванов

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве "Будивельник" обыграл "Харьковские Соколы" (80:71), а "Черкаськи Мавпы" уступили дома "Днепру" (83:90).