Бродский рассказал о заявке на проведение Евробаскета-2025 и строительстве новых арен

Украина построит новые спортивные комплексы, независимо от того, получит ли право на проведение финальной части чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. При этом наша страна надеется провести полноценное континентальное первенство.

Об этом в интервью пресс-службе Федерации баскетбола Украины (ФБУ) заявил президент организации Михаил Бродский. Он напомнил, что Украина должна быть хозяйкой ЧЕ-2015.

"Мне предлагали дать сейчас подгруппу и потом подгруппу на чемпионат мира-2027. Я против. Я выражал эту им свою позицию – дайте нам что-нибудь по-человечески. У нас был весь чемпионат Европы, у нас россияне это забрали. Если нам сейчас не дадут Евробаскет, то арены все равно будут построены, и мы уже будем подавать заявку на Евробаскет-2029 с уже построенными аренами. Плюс есть женский чемпионат, молодежный чемпионат. Мне даже выразили готовность в Киеве межконтинентальный кубок разыграть. Только нужно зал", – сказал шеф ФБУ.

Видео дня

Он также добавил, что в начале года в Киев прибывает комиссия Международной баскетбольной федерации (ФИБА). Ей будет представлен план подготовки Украины к Евробаскету-2025.

"17 января приезжает комиссия ФИБА. Должен сказать, что Администрация президента сделала все, чтобы достойно встретить ее и показать, где мы будем строить залы. В Киеве есть место, шикарное место на Никольской Слободке возле МВЦ, ближе к Днепру. Шикарный зал на 15 тысяч, концертный на 25. Это будет презентовано комиссии с гарантией, что в 2024 году мы закончим. Второй зал будет во Львове.Почему Львов? Потому что город потом будет двигаться к Олимпийским играм. Садовый дал место сразу у стадиона. Днепр у нас идет запасным городом", – добавил Бродский.

Напомним, 20 сентября ФИБА официально утвердила заявку Федерации баскетбола Украины на проведение чемпионата Европы-2025. Помимо нашей страны, организовать турнир изъявили желание еще пять – Кипр, Финляндия, Латвия, Венгрия и Россия.

10 сентября ФБУ передала ФИБА весь пакет необходимых документов для участия в тендере на право организовать совместное с другими странами проведение группового раунда Евробаскета, а также принять матчи плей-офф и финал чемпионата Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Бродский рассказал, что чемпионат Суперлиги Windrose не будет приостановлен из- за ситуации с пандемией коронавируса.