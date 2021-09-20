Официально: ФИБА утвердила заявку Украины на проведение Евробаскета-2025

Международная федерация баскетбола (ФИБА) официально утвердила заявку Федерации баскетбола Украины на проведение чемпионата Европы-2025. Кроме нашей страны организовать турнир изъявили желание еще пять – Кипр, Финляндия, Латвия, Венгрия и Россия.

42-й чемпионат Европы пройдет в сентябре 2025 года в четырех странах – по системе, которую впервые и удачно ввели ФИБА в 2015 году. Как и ранее, одна из четырех стран-хозяек будет принимать и финальную стадию – плей-офф и медальные матчи Евробаскета.

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Стран, которые кроме группового раунда также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы, четыре. Среди них Украина, которая будет конкурировать за это право с Латвией, Венгрией и Россией.

"Мы рады видеть такое сильное желание национальных федераций провести Евробаскет. Мультихостинговий формат, который мы ввели в 2015 году, оказался большим успехом и не только помог Евробаскету вырасти как соревнованию, но и стимулировал развитие спорта по всему континенту", – заявил исполнительный директор ФИБА Европа Камил Новак.

ФИБА Европа оценит готовность городов и инфраструктуру в период с октября 2021 г. по январь 2022 г. Правления организации определит хозяев Евробаскета-2025 на своем весеннем заседании в 2022

Для получения прав на проведение турнира в Украине должно быть построено две современные спортивные арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 000 мест, а для финального поединка – не менее 15000.

Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – это Киев и Львов. Инициатором проведения чемпионата Европы в Украине стал президент Владимир Зеленский. ФБУ и президент организации Михаил Бродский поддержали эту инициативу и подали соответствующую заявку в ФИБА.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом Европы среди команд U-17.