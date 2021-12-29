Бродский: новая волна коронавируса не остановит чемпионат Украины

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о готовности нашего спорта к новой волне пандемии коронавируса. Часть его интервью, которая касается эпидемиологической ситуации в баскетболе, приводит официальный сайт ФБУ.

"Я переболел. И могу сказать, что все, что нас не убивает, должно делать нас лучше. Конечно, отношение к жизни, к происходящему меняется, когда ты умираешь и тебя возвращают с того света. Так что я за вакцинацию.

И я сделал максимально все для того, чтобы украинский баскетбол был готов ко второму году пандемии. Максимально, что я смог – это процентов на 95 вакцинировать взрослых игроков (мужчин и женщин), вакцинировать федерацию, областные федерации. Я призывал и призываю всех вакцинироваться. И сейчас хочу призвать всех к бустерной вакцине, ее нужно делать", – сказал Бродский.

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"Я первый в Европе остановил чемпионат. Я решил разорвать цепочку, потому что тогда вакцины не было. На меня набросились все, начиная с журналистов. Но спустя буквально пару дней начались другие остановки и остановилось все. Мы были впереди всей планеты. Моя философия – жизнь людей. Сейчас максимально стараемся защитить "неразумных", пораженных болезнью "антиваксов".

Вспышка будет. Я думаю, в начале февраля будет большая волна. Мы подготовимся к этому вопросу. Останавливать чемпионат мы не собираемся. И тема "баблов" не актуальна.

Я против переносов, мы будем играть. В первую очередь все должны быть вакцинированы. Мы сейчас пересмотрим правила. Может, будем делать каждый месяц всем командам тест, и перед плей-офф тоже сделаем. Сейчас мы еще отрабатываем правила. Могу вам сказать, что антиковидные правила, которые мы ввели в прошлом году, у нас списывали другие федерации.

Да, у нас около 95% игроков вакцинировано. У нас есть правило: если ты не вакцинирован, то перед каждой игрой за свой счет делаешь тест. Я лично общался с теми, кто не хочет вакцинироваться, пытался убедить", – рассказал о ситуации глава ФБУ.

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