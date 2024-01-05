'Белгород, мы с тобой': фанаты клуба бывшего украинца, поддержали россиян по время матча Евролиги

Во время матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу между сербскими командами "Црвена Звезда" и "Партизан" местные болельщики вывесили баннер с надписью: "Белгород, мы с тобой". Таким образом фанаты белградской "Звезды" решили поддержать жителей страны-агрессора, которые пострадали в результате работе своего ПВО.

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Поединок Евролиги в столице Сербии состоялся 4 января на паркете "Црвеной Звезды", которая обыграла соперников из "Партизана" со счетом 88:72. А ее пророссийские болельщики тем временем решили еще раз показать, что в этой кровавой войне, устроенной РФ, они на стороне оккупантов.

К слову, за "Црвену Звезду" сейчас выступает бывший украинец Джоэль Боломбой, который родился в Донецке, но затем учился в США и даже был задрафтован командой НБА "Юта Джаз", но играл преимущественно за ее фарм-клуб.

В начале июня 2017 года Боломбой вошел в расширенный состав сборную Украины для подготовки к чемпионату Европы, однако на Евробаскет не поехал. А летом 2018-го перешел в московский ЦСКА и получил российский паспорт.

А акция фанатов "Звезды" прошла через пять дней после того, как в ночь с 29 на 30 декабря и в течение 30 декабря ВСУ нанесли серию ударов объектам военной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в Белгородской области. Однако российская ПВО, пытаясь отразить атаку, устроила жителям города настоящий ад.

Именно ПВО РФ стала причиной разрушений в Белгороде и гибели людей, однако российские пропагандисты вовсю начали трубить о "террористах" из Украины, якобы целящихся по гражданским россиянам. После чего страна-агрессор созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрела Белгорода.

По информации российских СМИ, в результате "героической работы" местного ПВО в Белгороде погибли 25 человек, более 100 пострадали. Только они почему-то забыли упомянуть, что накануне после атак по Украине погибло более четырех десятков людей, а по гражданским объектам Харькова гатили из зенитно-ракетных комплексов С-300.

Но на самом деле ничего удивительного в поведении сербских болельщиков нет, ведь они считают россиян своими братьями. И не изменили взглядов даже после полномасштабной кровавой войны на территории Украины. После оккупации части Донбасса в 2014 году во время футбольных матчей они регулярно поддерживали террористов "ЛДНР".

В мае 2022-го после 33-го чемпионства футболистов "Црвеной Звезды" сербские болельщики традиционно подняли на стадионе флаги России и Российской империи, а также батальона ДНР "Восток".

А осенью 2022-го друзей России быстро наказали за поддержку оккупации Украины и скандальные флаги на Евробаскете-2022. Флаг "ДНР" на матче первого раунда плей-офф между Сербией и Италией первыми заметили украинские журналисты, которые присутствовали на арене в Берлине.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как в Литве болельщики потрясающей желто-синей поддержкой "умыли" сербских "братьев" России.

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