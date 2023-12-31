РФ требовала присутствия Чехии на Совбезе ООН по поводу обстрела Белгорода: глава МИД поставил оккупантов на место

Страна-агрессор Россия в субботу, 30 декабря, созвала срочное заседание Совета безопасности ООН из-за обстрела Белгорода, где российская ПВО стала причиной гибели местных жителей. В РФ потребовали, чтобы на заседании присутствовал представитель Чехии, однако оккупантов поставили на место.

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский хотел, чтобы постоянный представитель Чехии "объяснил поставку его страной боеприпасов, от которых гибнут мирные жители". Это заявление он сделал после того, как минобороны России заявило, что ВСУ для ударов по Белгороду использовали "две ракеты "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении" и снаряды РСЗО Vampire чешского производства.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на своей странице в соцсети X отреагировал на обвинения РФ. Он отметил, что Чехия отказывается быть куда-либо вызванной Россией.

"Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора", – подчеркнул глава МИД.

Липовский добавил, что постпред Чехии с радостью прибудет на заседание Совбеза ООН, когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск с территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина с тремя десятками партнеров инициировала экстренное заседание Совбеза ООН из-за массированной атаки России 29 декабря.

Во время заседания генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил российский обстрел, тогда как постоянный представитель РФ Василий Небензя пригрозил Киеву и Западу "самыми плохими новостями в ближайшее время".

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