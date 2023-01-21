''Ждем победы Украины!'' В Литве болельщики потрясающей желто-синей поддержкой ''умыли'' сербских ''братьев'' России. Видео

Литовские болельщики местного баскетбольного клуба "Жальгирис" устроили фантастический украинский перфоманс в матче Евролиги против сербской "Црвены Звезды". Зрители пришли с украинскими флагами, а в перерывах танцевальная группа поддержка выступала в желто-синих цветах.

Видео дня

Видео того, что происходило на арене "Жальгирис-Арены" в Каунасе, выложил у себя в Facebook журналист Дайнюс Радзявичюс.

"Слава Украине! Баскетбольный клуб "Жальгирис" и его болельщики на баскетбольной арене в Каунасе! Вдохновленные поддержкой "Жальгирис" победил. Ждем победы Украины!" – написал Радзявичюс

Отметим, что Сербия является большим другом России. Например на чемпионате мира по футболу-2022 перед игрой с Бразилией, Российский футбольный союз опубликовал слова поддержки балканской команде, назвав их "братьями".

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