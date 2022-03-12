Арвидас Сабонис о России: никогда в жизни не сможем поверить этим лжецам. Голуби мира, бл*ха

Легендарный литовский баскетболист и президент Литовской федерации баскетбола Арвидас Сабонис заявил, что нападение России на Украину на многие годы перечеркнуло любые контаты с народом-агрессором. У Сабониса нет никаких сомнений, что российские клубы нужно исключать из Евролиги.

Арвидас считает, что должно пройти не меньше 50 лет, когда украинцы смогут заниматься спортом в одном турнире с россиянами.

"Я почти не общаюсь с русскими. Одни извиняются, другие молчат. Но раз вы легализовали 15 лет тюрьмы, для всех тех, кто против войны, чего еще ждать? Жестоко, что некоторые люди не понимают, что происходит в мире. Пропаганда началась не вчера. Мы больше никогда в жизни не сможем поверить этим лжецам. Голуби мира, бл*ха. Страна мира! В чем мир? В том, чтобы взорвать детей и простых людей? У меня нет желания с ними общаться", – заявил Сабонис в интервью 15min.lt.

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Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный в прошлом украинский баскетболист Александр Волков в свои 57 лет решил присоединится к территориальной обороне и встать на защиту Украины.

Напомним, что 10 марта министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс потроллил главу МИД РФ Сергея Лаврова из-за нескончаемой лжи о войне в Украине.

До этого глава МИД России признал, что РФ разбомбила роддом в Мариуполе.

Преступление российских оккупантов он попытался оправдать вымышленной "базой" "Азова", размещенной якобы на территории родильного дома, где находились маленькие дети и роженицы.

Также он соврал о том, что Россия "не нападала на Украину" и "не планирует" атаковать другие страны.