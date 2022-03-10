В Латвии потроллили Лаврова из-за бесконечной лжи о войне в Украине

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс потроллил главу МИД РФ Сергея Лаврова из-за нескончаемой лжи о войне в Украине.

В своем Twitter он опубликовал свою версию известной пословицы о лжи и статистике, как нельзя лучше подходящую и Лаврову, и всей российской дипломатии.

"Существует ложь, существует большая ложь и существуют заявления Министерства иностранных дел Российской Федерации", - написал Ринкевичс.

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Напомним, сегодня, 10 марта, после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Турции, Лавров признал, что Россия разбомбила роддом в Мариуполе. Выходящее за грани добра и зла преступление российских оккупантов он попытался оправдать вымышленной "базой" "Азова", размещенной на территории родильного дома, где находились маленькие дети и роженицы.

Он также убеждал мир в том, что РФ не нападала на Украину и не планирует агрессии против других стран.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Вильнюсе улицу, на которой размещено посольство РФ, переименовали в улицу Героев Украины.

Ранее мэр города предупредил российских дипломатов: будут использовать старое название - не будут получать писем.

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