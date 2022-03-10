Лавров после встречи с Кулебой заявил, что РФ не нападала на Украину и не планирует агрессии против других стран

Россия продолжает врать о том, что "не нападала на Украину" и "не планирует" атаковывать другие страны.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Российские СМИ сообщают, что о "миролюбивости" РФ Лавров начал рассказывать, отвечая на вопрос журналиста.

"На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали", - заявил Лавров.

Государство-агрессор продолжает транслировать также очевидную для всего мира ложь о том, что вторжение в Украину – это реакция РФ на "угрозу собственной безопасности" и "выступление в защиту "Донецкой и Луганской народных республик".

Видео дня

Напомним, ранее в России придумали новое оправдание для объяснения своего беспричинного вторжения в Украину и целенаправленного убийства гражданских, уничтожения объектов критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения украинских городов. Там показали "документы" о якобы подготовке Украиной "нападения на Россию" и начале силового освобождения оккупированных РФ украинских территорий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Анталии 10 марта прошли переговоры Кулебы и Лаврова о прекращении войны. Видео и все подробности встречи мы собрали здесь.

По словам Кулебы, Украина отвергла все ультиматумы Кремля и не сдастся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!