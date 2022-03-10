Легендарный баскетболист Александр Волков в 57 лет пошел воевать за Украину. Фотофакт

Легендарный в прошлом украинский баскетболист Александр Волков решил присоединится к территориальной обороне и встать на защиту Украины. Фотографию, на которой 57-летний Волков запечатлен с автоматом и в военной форме у себя в Twitter разместил бывший игрок и председатель "Ховентут Бадалона" Хорди Вильякампа.

Как сообщает eurohoops.net, дом семьи Волкова в Чернигове был разрушен взрывами от обстрелов российских оккупантов.

Волков был министром спорта Украины с 1999 по 2000 год. С тех пор он продолжает активно заниматься политикой.

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В 2007 году избран президентом Федерации баскетбола Украины. После завершения карьеры игрока в 1995 году он вернулся в строй в 2000 году, чтобы играть за БК "Киев". Он был одним из основателей, а позже занимал пост президента команды, базирующейся в украинской столице.

Волков был одним из пионеров европейских игроков в НБА. В шестом раунде драфта 1986 года он был выбран "Атланта Хокс". Несмотря на то, что травма вынудила его не играть в сезоне 1990-91, ему удалось в сезонах 1989-90 и 1991-92 сыграть в 149 играх НБА. Он набирал в среднем за карьеру 6,8 очка, 2,6 подбора и 2,2 передачи за матч за "Ястребов".

За свою карьеру он добыл золотую медаль Олимпийских игр-1988 года, а также две серебряные медали чемпионатов мира ФИБА в 1986 и 1990 годах. В активе Волкова "золото", "серебро" и "бронза" чемпионатов Европы с 1985 по 1989 год.

Также Александр Анатольевич выступал в европейских клубах от ЦСКА и "Виолы Реджио Калабрия" до "Олимпиакоса" и "Панатинаикоса". В 2020 году его фамилию внесли в Зал славы ФИБА.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие украинские спортсмены взяли в руки оружие, чтобы защищать свою страну от российской агрессии.

В частности и Александр Усик и Василий Ломаченко записались в ряды территориальной обороны, разместив соответствующие фото.

Также с автоматом готовы бороться против оккупантов Александр Алиев и Сергей Стаховский.

Алиев накануне в матерной форме обратился к бывшим футболистам сборной Украины Анатолию Тимощуку и Ивану Ордецу, которые сейчас находятся на контракте в российских клубах.