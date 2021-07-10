Жара +34 и грозовые дожди: синоптики дали свежий прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 11 июля, погода в Украине будет все такой же жаркой и без осадков в большинстве регионов. Кратковременный дождь и местами с грозой возможен больше на крайнем западе.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра. Они также напомнили о пожарной опасности и повышении уровней воды в реках.

По данным метеорологов, ночью 11 июля температура воздуха составит +16... +21, а днем столбики термометров поднимутся до +29... +33.

Наиболее жарко будет на Луганщине – в пределах +32... +34. Тогда как в Карпатском регионе солнце прогреется до +26... +31 градуса.

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В Киеве температура ночью +19... +21, днем +31... +33. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

11 июля до всей стране будет сухая погода, но незначительные осадки возможны на западе. В частности, грозовые дожди пройдут на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине. К вечеру воскресенья осадки возможны и в некоторых южных областях.

Синоптики подчеркивают, что в дальнейшем ситуация немного изменится – с начала следующей недели обещают больше влаги.

Синоптики и спасатели ГСЧС подчеркивают, что 11 и 12 июня в большинстве западных и северных областях, а также на Винниччине, Полтавщине и Харьковщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В то же время в течение 11 июля на участке реки Тиса Рахов – Вилок возможно повышение уровней воды. В частности, на 0,5-1,5 метра, а на реке Уж – на 0,5-1 метр над уровнями, которые наблюдались по состоянию на 08:00 субботы, 10 июля. Но без негативных последствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал "холодную" погоду в Украине для августа 2021 года сравнению с предыдущими месяцами лета. Однако, по его словам, воздух все еще будет прогреваться до +35.