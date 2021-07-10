В августе в Украину придет похолодание: народный синоптик озвучил прогноз

В августе в Украине погода будет связана с постепенным и постоянным похолоданием. Хотя температурный максимум последнего летнего месяца составит +35 градусов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Он представил свои расчеты и прогнозы для центра и юга страны.

Согласно им, погода в центральной части Украины в августе 2021 года будет по-настоящему летней в первой половине месяца. Температурный максимум будет достигнут 4 августа, когда воздух днем прогреется до +35 градусов.

К 11-12 августа произойдет небольшое понижение температуры, она установится на отметке 29-31 градус. Но начиная с 12 августа температура будет понижаться практически ежедневно.

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24 августа максимум, на который можно рассчитывать, составит +22…+24 градуса. В следующие 2 дня произойдет очередное скачкообразное понижение температуры еще на 4 градуса. К концу месяца она будет колебаться вблизи +22 градусов.

В течение месяца народный синоптик спрогнозировал 7 дождливых дней. Но осадки будут незначительными.

Прогноз для юга Украины на август 2021 года показал подобную тенденцию постепенного похолодания. До 15 августа температура будет оставаться примерно на одном уровне +31… +34 градуса. Максимум ожидается 14 августа на отметке +35 градусов.

Но, начиная с этого дня, ежедневно температура будет постепенно понижаться. К 25 августа ее максимум составит +24… +26 градусов, а к концу месяца всего +20 градусов.

В течение первой декады на юге страны четыре раза пройдут небольшие дожди. В последнюю неделю месяца дождливыми могут быть три дня.

Как писал OBOZREVATEL, ранее заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила, каким будет лето 2021 года согласно ее научной модели.