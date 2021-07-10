В августе в Украину придет похолодание: народный синоптик озвучил прогноз

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Жизнь
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В Украине в августе похолодает

В августе в Украине погода будет связана с постепенным и постоянным похолоданием. Хотя температурный максимум последнего летнего месяца составит +35 градусов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Он представил свои расчеты и прогнозы для центра и юга страны.

Согласно им, погода в центральной части Украины в августе 2021 года будет по-настоящему летней в первой половине месяца. Температурный максимум будет достигнут 4 августа, когда воздух днем прогреется до +35 градусов.

К 11-12 августа произойдет небольшое понижение температуры, она установится на отметке 29-31 градус. Но начиная с 12 августа температура будет понижаться практически ежедневно.

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24 августа максимум, на который можно рассчитывать, составит +22…+24 градуса. В следующие 2 дня произойдет очередное скачкообразное понижение температуры еще на 4 градуса. К концу месяца она будет колебаться вблизи +22 градусов.

В течение месяца народный синоптик спрогнозировал 7 дождливых дней. Но осадки будут незначительными.

Погода в августе 2021 года в центре Украины по расчетам Леонида Горбаня

Прогноз для юга Украины на август 2021 года показал подобную тенденцию постепенного похолодания. До 15 августа температура будет оставаться примерно на одном уровне +31… +34 градуса. Максимум ожидается 14 августа на отметке +35 градусов.

Но, начиная с этого дня, ежедневно температура будет постепенно понижаться. К 25 августа ее максимум составит +24… +26 градусов, а к концу месяца всего +20 градусов.

В течение первой декады на юге страны четыре раза пройдут небольшие дожди. В последнюю неделю месяца дождливыми могут быть три дня.

Погода в августе 2021 года на юге Украины по расчетам Леонида Горбаня

Как писал OBOZREVATEL, ранее заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила, каким будет лето 2021 года согласно ее научной модели.

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