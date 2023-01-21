В Раде рассказали, когда будут первые результаты расследования авиакатастрофы в Броварах

Правоохранительные органы Украины продолжают расследование по факту трагической авиакатастрофы в Броварах Киевской области, где погибло высшее руководство Министерства внутренних дел, мирные жители и ребенок. Первые результаты могут стать известны уже в конце следующей недели.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона UA Разом рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского. По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины рассматривают сразу несколько версий произошедшего.

"Сейчас конечно рано говорить о причинах... Я думаю, что в ближайшее время мы получим более или менее понятную картину произошедшего", – подчеркнул он.

Напомним, что в день авиакатастрофы была создана специальная комиссия для расследования. Она сразу заявила три основные версии: диверсия российских спецслужб, техническая неисправность и нарушение правил экипажем вертолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 21 января, Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Броварах. Церемония прощания с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и сотрудниками МВД Украины состоялась в Киеве в Национальном центре "Украинский дом", а в Броварах в последний путь провели 5-летнюю Милану Пономаренко и ее маму Елену.

Президент Зеленский, который также посетил место траурной церемонии вместе с супругой, опубликовал душераздирающий ролик. На нем видно, как в родные и близкие чиновников провожают их в последний путь, не сдерживая рыданий и тоски.