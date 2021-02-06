Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою жену, первую леди Елену Зеленскую с днем рождения. 6 февраля ей исполнилось 43 года.

Свои поздравления глава государства опубликовал в Instagram и выложил черно-белое фото супруги.

Далее приводим слова поздравлений Зеленского на украинском языке:

З днем народження, моя.

Обожнюю думки твої.

Дякую за те, що було.

І, сподіваюсь, ще буде.

За правду, за очі, за жарти,

За те, ким без тебе не став би.

За те, що наші діти

Найкращі (для мене) в світі.

Дякую за все.

З любов’ю, твій ВЗ.

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