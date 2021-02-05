Зеленский устроил вечеринку на день рождения в разгар карантина – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю своего 43-дня рождения якобы устроил вечеринку в Киеве. Празднование проходило 29 января в квартире совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича.

Журналисты программы "Схемы" опубликовали фото и видео с дня рождения президента. На нем присутствовало около 30 гостей – все без защитных масок в разгар карантина (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Празднование дня рождения длилось около восьми часов. Среди присутствующих на вечеринке заметили первого помощника президента Сергея Шефира, главу Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Из представителей шоу-бизнеса на дне рождения президента были участники "Квартала-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин и другие. Поздравить президента также пришел режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко.

Отмечается, что квартира Зеленского находится в том же доме на Грушевского 9а. Вокруг здания в тот вечер видели сотрудников Управления государственной охраны Украины и полицейские машины. "Скорая" из кортежа президента стояла в нескольких кварталах.

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