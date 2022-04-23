Зеленский оценил, реальна ли ядерная угроза со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным ситуацию, когда руководство Российской Федерации потеряет связь с реальностью и применит ядерное оружие. Хотя ни один адекватный человек на это не пошел бы.

Такое мнение украинский лидер высказал во время пресс-конференции, состоявшейся 23 апреля в киевском метро. Мероприятие транслировалось в эфире национального телемарафона "Единые новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Если руководство РФ не потеряет связь с реальностью и адекватность, оно не использует ядерное оружие. Может ли это быть со стороны РФ? Может. Верю ли я в это? Верить в это не хочется…" – сказал президент.

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В то же время он заверил, что Украина никогда бы так не поступила.

"Если бы у Украины было ядерное оружие, мы бы его никогда не использовали, потому что мы адекватное государство. Человека, который решил бы использовать ядерное оружие, снесли бы, его снесло бы общество", – подчеркнул Зеленский.

Напомним: во время пресс-конференции украинский лидер высказался по поводу возможности переговоров с президентом страны-агрессора России Владимира Путина, своих страхов из-за войны в Украине, предстоящего визита Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, запланированного оккупантами псевдореферендума в Херсоне и других тем. OBOZREVATEL собрал главные заявления Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский до сих пор готов встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он считает, что это последний способ попытаться закончить войну по дипломатическому пути. Политик отметил, что больше не верит России, но не боится встретиться лицом к лицу с главой Кремля.