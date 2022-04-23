Зеленский дает пресс-конференцию о войне с РФ: главные заявления

В субботу, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию по войне в Украине. Он встретился с украинскими и иностранными журналистами в киевском метро.

Мероприятие транслируется в эфире национального телемарафона. В частности, украинский лидер высказался по поводу возможности переговоров с президентом страны-агрессора России Владимира Путина, своих страхов из-за войны в Украине, предстоящего визита Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

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