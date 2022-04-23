Зеленский: я настаиваю на встрече с Путиным и не боюсь за свою безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор готов встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он считает, что это последний способ попытаться закончить войну дипломатическим путем.

Глава Украинского государства отметил, что больше не верит России, но не боится встретиться лицом к лицу с главой Кремля. Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции в Киеве 23 апреля.

"Я с самого начала настаивал на переговорах с лидером РФ. Войну должен закончить тот, кто ее начал. Я не хочу и дальше передавать все через других людей, никакие другие форматы не дадут результата. Всегда есть два пути решения – военный и дипломатический. Дипломатический надо выбирать, чтобы погибло меньше людей", - отметил президент, отметив, что будет пытаться остановить войну дипломатией до последнего.

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Глава государства подчеркнул: после всего, что РФ натворила в Украине почти через два месяца после начала широкомасштабного вторжения в наше государство, доверия к агрессору не осталось вообще. Однако Зеленский готов рискнуть собственной жизнью и встретиться с Путиным, потому что считает, что не имеет права бояться, когда его народ не испытывает страха.

"К России больше нет доверия. Доверие теперь стало антонимом. Я не боюсь встречи с Путиным. Бояться я не имею права, потому что наш народ показал, что ничего не боится. Люди голыми руками останавливали танки. Нормальный лидер не имеет права бояться, когда идет речь о нашей независимости", – подчеркнул президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский провел переговоры с Джонсоном: в Великобритании пообещали новую военную помощь.