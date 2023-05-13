'Италия была и есть на стороне правды': Зеленский и Маттарелла обсудили украинскую 'формулу мира'

13 мая в Риме президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита в Италию. На встрече лидеры двух государств обсудили украинскую формулу мира.

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Об этом сообщают в Офисе президента. Так, во время встречи украинский лидер поблагодарил президента Италии за поддержку нашей страны с начала полномасштабной агрессии Российской Федерации (чтобы посмотреть фото и видео, разместите страницу до конца).

Президент Украины выразил надежду, что Италия и дальше будет всесторонне поддерживать наше государство. Он также отметил необходимость укрепления международного давления на страну-агрессор, включая введение новых санкций.

"В этой войне Италия была и остается на правильной стороне, на стороне правды. Мы двигаемся в направлении победы. Потому что победа – это и есть мир для нашего государства. Я уверен, что общество Италии полностью разделяет наше отношение, нашу справедливую борьбу против неспровоцированной войны России", – отметил Владимир Зеленский.

Серджо Маттарелла выразил готовность приобщиться к реализации украинской формулы мира.

"Рассчитываю на участие Италии в Глобальном саммите мира, который будет проведен в этом году", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины высоко оценил поддержку Италии в международных усилиях по привлечению России к ответственности за преступления, совершенные в Украине. Он также отдельно поблагодарил за поддержку Италии в работе Международного уголовного суда и участие в руководящей группе, которая занимается созданием специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии РФ против Украины.

Следует отметить, что это первый визит Зеленского в Италию, страну – член ЕС и НАТО, после широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Ожидается, что Зеленский встретится с премьер-министром Джорджей Мелони, которая посетила Киев в феврале, чтобы продемонстрировать поддержку Украины Италией.

Несмотря на довольно теплые отношения с Москвой, Италия направила оружие и деньги, чтобы помочь Киеву, и поддержала западные санкции против России.

В прошлом месяце Мелони принимала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Риме в связи с проведением конференции – как итальянские компании могут помочь восстановить разрушаемую войной страну.

Папа Римский Франциск, последний раз принимавший Зеленского в Ватикане в феврале 2020 года, неоднократно призывал к миру в Украине и почти еженедельно во время совместной аудиенции молится о жертвах войны.

Во время аудиенции в Ватикане во время своего визита в Рим Шмыгаль пригласил 86-летнего понтифика в Украину и попросил его помощи в возвращении насильственно вывезенных в Россию детей. Шмыгаль сказал, что они обсудили мирный план Зеленского и "различные шаги, которые может сделать Ватикан", чтобы помочь Киеву добиться своей цели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский прилетел в Рим в сопровождении истребителей ВВС Италии. Видео с итальянскими истребителями выложил у себя пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

– 30 апреля Папа Римский заявил журналистам, что Ватикан якобы участвует в секретной миротворческой миссии, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной.

– По словам украинского чиновника, официальный Киев ничего не знает об этой миротворческой миссии с участием Ватикана. И президент Владимир Зеленский не соглашался на такие меры.

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