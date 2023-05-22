Зеленский назначил нового главу Национальной премии имени Тараса Шевченко после громких скандалов: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Национальной премии имени Тараса Шевченко после громких скандалов. Им стал экс-министр культуры Украины Евгений Нищук.

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Указ №288/2023 глава государства подписал в понедельник, 22 мая. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Нищука Евгения Николаевича главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, освободив от исполнения обязанностей председателя названного Комитета Ю. Макарова", – говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня опубликования, 22 мая.

Теперь Евгений Нищук должен подать предложения по новому персональному составу Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Следует отметить, что Нищук – украинский актер театра, кино и дубляжа. Занимал должность министра культуры в Кабмине Арсения Яценюка, а позже – в правительстве Владимира Гройсмана.

Как известно, каждый год лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко объявляют 9 марта, в день рождения Кобзаря Тараса Шевченко. В этом году объявление задержали до 11 марта. Причиной стала идея дополнительного конкурса "За вклад в победу".

Инициатором новой номинации выступил экс-председатель Комитета Юрий Макаров. Однако на него обрушилась критика, из-за которой он подал в отставку. После скандала члены Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявили о сложении своих полномочий.

Шевченковская премия – это государственная награда Украины в гуманитарной сфере, высшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. Она была учреждена 20 мая 1961 года и с тех пор вручается ежегодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта стали известны имена лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году. Среди них – журналист Виталий Портников: его отметили за публицистические статьи и выступления последних лет.

Ранее сообщалось, что одним из лауреатов стал литературовед Михаил Назаренко. Как оказалось, у него тесные связи с Россией. В 2021 году он участвовал в переводе книг на русский язык, а также издавал свои работы в стране-агрессоре.

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