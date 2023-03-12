Вокруг Шевченковской премии разгорелся скандал: один из лауреатов имеет связи с РФ
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко еще 15 февраля выбрал лауреатов этого года. 11 марта назвали пять победителей в пяти номинациях: "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство". По результатам конкурса комитет подготовил и внес президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего указа президента.
Одним из лауреатов стал литературовед Михаил Назаренко. Это обернулось скандалом, передает медиа "ҐРУНТ".
Назаренко получил престижную премию за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях.
Как оказалось, литературовед имеет тесные связи с Россией. В 2021 году он приобщился к переводу книг на русский, а также издавал свои работы в стране-агрессоре.
Отметим, Шевченковская премия – это государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. Она была учреждена 20 мая 1961-го и с тех пор вручается ежегодно. Другими победителями в 2023 году стали:
- Поэтесса Калитко Екатерина Александровна – за книгу стихов "Орден молчальниц".
- Исполнители группы "Хорея Козацька" (Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович) – за аудиоальбом "Песни Украинской революции".
- Журналист Портников Виталий Эдуардович – за публицистические статьи и выступления последних лет.
- Режиссер Цилык Ирина Андреевна – за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".
В конкурсе были представлены исключительно те работы, которые были созданы до 24 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения. Однако глава Комитета заявил, что в каждой номинации добавят премию "За вклад в победу" и объявят всех победителей 22 мая.
Как писал OBOZREVATEL, в ночь с 12 на 13 марта Американская академия кинематографических искусств и наук уже в 95-й раз проведет церемонию награждения премии "Оскар". Одним из триумфаторов обещает стать приключенческий боевик "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли, который представлен сразу в шести номинациях. Однако Всемирный конгресс украинцев призвал исключить фильм из списка претендентов на престижную награду, поскольку он, вероятно, имеет связи со страной-террористом Россией.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!