Члены Комитета по Шевченковской премии сложили полномочия после скандала с вручением в 2023 году

Члены Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявили о сложении своих полномочий. Причиной стал скандал в коллективе из-за предложения дополнить в 2023 году премию новыми номинациями.

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Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальной странице в Facebook. Отмечается, что членов комитета назначают сроком на три года. Нынешний состав начал работу в 2019 году, однако его срок был продлен на время военного положения и в течение двух месяцев после его окончания.

"На протяжении нашей деятельности, начиная с 2019 года, мы руководствовались желанием восстановить репутацию Премии, лишив ее советского содержания и наполнив актуальными современными смыслами, учитывая художественный уровень, новаторство и общественную значимость представленных произведений Премии. Как экспертное сообщество представителей разных культурных сфер, мы направляли наши усилия на продолжение и одновременно обновление традиции, согласно которой Национальная премия имени Тараса Шевченко занимает особое, центральное место в национальной культурной политике", – начали эксперты, объясняя свою позицию.

Члены Комитета заявили, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину еще больше начали отдавать себе отчет в ответственности, воспринимая деятельность как важное дело на общем пути к Победе.

"Однако нас, как и многих из вас, застало врасплох предложение о дополнении Премии новой номинацией, а фактически – параллельным конкурсом. Мы согласны с тем, что следует отмечать значимые произведения, созданные не только после 2014 года, но и после 24 февраля 2022 года, а также не проходить активное участие художников и деятелей культуры в приближении Победы. Однако мы выражаем свое несогласие с тем, чтобы вводить новые номинации, критерии или любые другие изменения в существующее сегодня Положение относительно Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2023 года в ускоренном порядке", – сказано в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что на момент, когда уже определены победители и страна ждет Указ и объявление имен справедливо и по всем процедурам избранных лауреатов Премии 2023 года, такие изменения выглядят непродуманными и деструктивными.

"Это подрывает прозрачность и взвешенность процедур, пункты Положения и вес Премии как стабильного и авторитетного института с четким алгоритмом работы. Появление новых номинаций или другие неожиданные изменения в Положении к награждению уже определенных победителей подтверждает доверие к Премии как высшего знака отличия за произведения литературы и искусства в независимой Украине", – отметили в Комитете.

Заявляется, что положение предусматривает, что номинировать произведения на соискание Национальной премии имени Тараса Шевченко могут любые культурные институции, а также члены Комитета и эксперты Комитета. Член Комитета, эксперт, культурный институт могут внести предложение по участию произведения в конкурсе только в одной номинации. Поэтому основной массив произведений, которые рассматриваются во время конкурса, во многом зависит именно от активности культурных институций.

"По нашему убеждению этот выбор должен быть зафиксирован соответствующим президентским Указом, который, согласно Положению, обнародуется в установленном порядке, как правило, до 9 марта года присуждения Национальной премии. Кроме недоверия к самой Премии как институту, отложение Указа также можно воспринимать как недоверие к Комитету как экспертному сообществу", – акцентировали эксперты.

Члены отметили, что относятся с полным пониманием идеи ввести особое отличие для художественных произведений, созданных после 24 февраля 2022 февраля, чтобы отметить их вклад в Победу и считают это важным. Но в то же время, говорят, что такое решение требует тщательного продумывания и планирования.

"Мы, как члены Шевченковского Комитета, считаем, что этот процесс должен происходить так, чтобы не помешать существованию и репутации Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Возможно, инициаторам такого отличия уместно думать о совершенно новой премии, соответствующей заявленной цели. Другой вариант – обсудить внесение соответствующих изменений и новых номинаций в Положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко до начала выдвижения произведений на премию 2024 года", – заявили в Комитете.

Там добавили, что несогласны с ускоренным решением по поводу изменения правил премии и донесли эту позицию Офису президента.

"В нынешних обстоятельствах, когда нас поставили перед намерением изменить правила Положения Национальной премии имени Тараса Шевченко ad hoc (латинская фраза, означающая "для данного случая", "специально для этого". – Ред.), добавить новые номинации и ускорить процедуру отбора, члены Комитета не видят возможности продолжать работу – и слагают свои полномочия", – говорится в заявлении.

Подписантами заявления выступили Дмитрий Богомазов, Владимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипольский, Римма Зюбина, Алла Мазур, Люба Морозова, Виктор Плоскина, Юлия Синькевич, Ирина Славинская, Остап Сливинский и Евгений Стасиневич.

Как известно, ежегодно лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко объявляют 9 марта, в день рождения Кобзаря Тараса Шевченко. В этом году объявление задержали до 11 марта. Причиной стала идея дополнительного конкурс "За вклад в победу".

Кроме того, из-за введения нового конкурса победителей планировали объявить 22 мая.

Инициатором новой номинации выступил экс-глава Комитета Юрий Макаров. Однако на него обрушилась критика, из-за которой он подал в отставку.

По словам Макарова, его предложение натолкнулось на агрессивное непонимание. Он говорил, что исходил из того, что в этом году комитет не счел возможным присудить награду в двух номинациях, а с начала полномасштабной войны появилось огромное количество художественных произведений и культурных проектов, которые делаются на энтузиазме и приближают победу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Макарова. Так, принятие заявок уже объявлено, а имена победителей планируют объявить 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко.

Отметим, Шевченковская премия – это государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. Она была учреждена 20 мая 1961 года и с тех пор вручается ежегодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта стали известны имена лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году. Среди них – журналист Виталий Портников: его отметили за публицистические статьи и выступления последних лет.

Ранее сообщалось, что одним из лауреатов стал литературовед Михаил Назаренко. Как оказалось, он имеет тесные связи с Россией. В 2021 году он участвовал в переводе книг на русский язык, а также издавал свои работы в стране-агрессоре.

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