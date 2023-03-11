Названы лауреаты Шевченковской премии-2023: среди отмеченных – Виталий Портников

В субботу, 11 марта, стали известны имена лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году. Среди них журналист есть Виталий Портников – его отметили за публицистические статьи и выступления последних лет.

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Об этом сообщили на странице Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Facebook. Поэтессу Екатерину Калитко отметили за книгу стихов "Орден молчательниц".

Литературовед Михаил Назаренко стал лауреатом премии за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях, а режиссер Ирина Цилык – за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Исполнителей группы "Хорея Козацкая" Тараса Компаниченко, Максима Бережнюка, Северина Данилейко, Ярослава Крысько, Сергея Охримчука отметили за аудиоальбом "Песни Украинской революции".

Отмечается, что Комитет провел заседание и голосование 15 февраля, определив победителей в номинациях "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство".

"По результатам конкурса Комитет вовремя подготовил и внес Президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего Указа Президента Украины", – сказано в сообщении.

Шевченковская премия – высшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства в Украине. Премию вручают с 1961 ко дню рождения Тараса Шевченко, который отмечают 9 марта. Обычно имена лауреатов премии объявляют именно в этот день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году от имени президента Владимира Зеленского также наградили писателей, художников и кинорежиссеров. В частности, отметилм роман о российско-украинской войне.

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