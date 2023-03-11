newspaper
img

Названы лауреаты Шевченковской премии-2023: среди отмеченных – Виталий Портников

София Закревская
Общество
1 минута
1,8 т.
Названы лауреаты Шевченковской премии-2023: среди отмеченных – Виталий Портников

В субботу, 11 марта, стали известны имена лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году. Среди них журналист есть Виталий Портников – его отметили за публицистические статьи и выступления последних лет.

Видео дня

Об этом сообщили на странице Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Facebook. Поэтессу Екатерину Калитко отметили за книгу стихов "Орден молчательниц".

Литературовед Михаил Назаренко стал лауреатом премии за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях, а режиссер Ирина Цилык – за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Исполнителей группы "Хорея Козацкая" Тараса Компаниченко, Максима Бережнюка, Северина Данилейко, Ярослава Крысько, Сергея Охримчука отметили за аудиоальбом "Песни Украинской революции".

Названы лауреаты Шевченковской премии-2023: среди отмеченных – Виталий Портников

Отмечается, что Комитет провел заседание и голосование 15 февраля, определив победителей в номинациях "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство".

"По результатам конкурса Комитет вовремя подготовил и внес Президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего Указа Президента Украины", – сказано в сообщении.

Шевченковская премия – высшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства в Украине. Премию вручают с 1961 ко дню рождения Тараса Шевченко, который отмечают 9 марта. Обычно имена лауреатов премии объявляют именно в этот день.

Названы лауреаты Шевченковской премии-2023: среди отмеченных – Виталий Портников

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году от имени президента Владимира Зеленского также наградили писателей, художников и кинорежиссеров. В частности, отметилм роман о российско-украинской войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!