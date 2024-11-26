Залужный и Буданов лидируют в рейтинге доверия украинцев: результаты опроса

Лидерами по доверию украинцев являются экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В первую пятерку деятелей, которым доверяют граждане Украины, по версии социологов, входят также действующий президент Владимир Зеленский, телеведущий и волонтер Сергей Притула, а также преемник Залужного в должности в ВСУ Александр Сырский.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг", представленные в Киеве 26 ноября, сообщает корреспондент OBOZ.UA. Социологи также определили, какие военные или политики имели бы шансы сейчас посоревноваться за пост президента и завести в парламент своих единомышленников.

Согласно результатам опросов, Валерию Залужному доверяют больше всего украинцев – 72% опрошенных. Не испытывают к нему доверия 22%, затруднились ответить 6% опрошенных. Его деятельность в должности посла Украины в Великобритании положительно оценивают 66%.

Уровень доверия к Буданову – несколько ниже: доверяют ему 55% опрошенных, не доверяют – 32%. Считают, что он хорошо руководит ГУР, 65% опрошенных.

Действующий президент продолжает удерживать доверие менее половины украинцев: доверяют ему 44%, не доверяют 52%. Одобряют работу Зеленского на должности главы государства 46%.

Притуле доверяют 38% опрошенных (не доверяют 54%).

У Сырского ситуация с доверием украинцев несколько хуже, чем у Притулы: доверяют ему 33%. Однако и уровень недоверия у него чуть ниже – 53%.

Лидерами по недоверию являются экс-советник ОПУ Алексей Арестович (доверяют ему только 10% опрошенных), лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко (12%) и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (13%).

Среди институций почти безоговорочным доверием пользуется украинская армия (90% доверия против 9% не доверяющих), дальше идут волонтеры (80% и 17% соответственно) и Главное управление разведки (61% доверяют, 33% – нет).

Одинаковым доверием – на уровне 58% – пользуются Православная церковь Украины и общественные активисты, правда, у последних несколько выше уровень недоверия (33% и 35% соответственно).

Также более половины опрошенных (52%) заявили о доверии к СБУ. Не доверяют Службе безопасности 42% опрошенных.

Несколько неожиданными оказались результаты опроса по поводу электоральных симпатий украинцев. Так, наибольшей симпатией пользуется несуществующая политическая сила Залужного: за нее могли бы проголосовать 25% опрошенных (34% среди определившихся и намеревающихся участвовать в выборах).

Партию Зеленского поддержали бы 13% опрошенных (12% среди определившихся).

"Европейскую Солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко назвали 7% опрошенных (9% среди определившихся с выбором).

Замыкает перечень партий, которые по общим электоральным предпочтениям могли бы преодолеть проходной барьер в ВРУ, условная партия Буданова: в общей сложности ее могли бы поддержать 5% опрошенных (7% среди определившихся).

Среди определившихся с выбором украинцев, которые намерены прийти на выборы, шансы сейчас имели бы также партия бывшего спикера ВРУ Дмитрия Разумкова (7%), партия Притулы "24 серпня" и ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (по 6%).

Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, вероятнее всего, следующим главой государства стал бы Залужный (его поддерживают 42%). На втором месте – Зеленский с 22%, на третьем – Буданов с 18% поддержки.

То, что среди лидеров по доверию и электоральным симпатиям есть военные, в условиях полномасштабной войны закономерно, считает нардеп Сергей Рахманин.

"Абсолютно логичен запрос на более широкое представительство в политике военных, их максимальное вовлечение в органы местного самоуправления, в органы государственной власти логично. И, думаю, независимо от того, когда состоятся выборы в Украине, именно эта категория граждан будет очень широко представлена в разных органах, прежде всего в выборных, – именно потому, что существует такой запрос", – считает он.

Также Рахманин добавил, что именно представители Сил обороны, люди, связанные с сопротивлением полномасштабной российской агрессии, пользуются максимальным авторитетом.

Однако результаты опросов перед выборами и реальные результаты волеизъявления имеют определенную корреляцию.

"Ваша готовность проголосовать за того или иного кандидата и ваша способность в решающий момент именно за него отдать свой голос – не всегда одно и то же. Но высокий рейтинг и узнаваемости, и доверия к людям, с которыми ассоциируется сопротивление агрессору, которые олицетворяют в определенной мере в глазах граждан сопротивление агрессору, – это тоже психологическое последствие (войны. – Ред.)", – добавил Рахманин.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России ради мира.

Также OBOZ.UA рассказывал о результатах соцопросов о том, как в Украине изменился уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО, а также как наши соотечественники относятся к "простым" россиянам и гражданам Украины, проживающим в РФ.