В Украине изменился уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО: результаты опроса

В Украине по сравнению с 2023 годом снизился уровень поддержки обществом стремления государства присоединиться к Европейскому Союзу и Североатлантическому Альянсу. В настоящее время вступление в ЕС и НАТО поддерживают 75% украинцев.

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Об этом говорится в опросе, проведенном в сентябре-октябре 2024 года группой Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований. Результаты были обнародованы в среду, 13 ноября.

Так вступление Украины в ЕС поддержали 75% опрошенных граждан. В феврале 2023 года этот показатель составлял 85%, в сентябре 2023 года – 81%, а в феврале 2024 года – 77%. В то же время 2% высказались за сотрудничество с Таможенным союзом РФ, Беларуси и Казахстана, а более 20% опрошенных указали "другое".

В ходе опроса наибольшее количество респондентов – 34% ответили, что для вступления Украины в ЕС потребуется от 3 до 5 лет. 20% считают, что нужно менее 3 лет, а 10%, что нужно 6-8 лет.

Если бы сегодня состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, "за" также проголосовали бы 75% опрошенных украинцев, а 7% голосовали бы против. В феврале 2023 года идею членства в Альянсе поддерживало 82% украинцев, в сентябре 2023 года – 79%, а в феврале 2024 – 77%.

Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий) с 27 сентября по 1 октября 2024 года.

Метод опроса – Computer Assisted Telephone Interviews (CATI) – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2000 жителей Украины от 18 лет и старше. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на октябрь 2024 года 32% граждан Украины были готовы к территориальным уступкам ради мира. Следует отметить, что еще в феврале текущего года только 26% украинцев соглашались уступить врагу территории ради завершения войны.

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