Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России ради мира: результаты опроса

По состоянию на октябрь 2024 года 32% граждан Украины были готовы к территориальным уступкам ради мира. Стоит отметить, что еще в феврале текущего года всего 26% украинцев соглашались уступить врагу территории ради завершения войны.

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В то же время 58% украинцев выступают против территориальных уступок. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.

По данным социологов, в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной – около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство – 82-87% – стабильно выступали против.

Постепенное возрастание доли тех, кто готов к территориальным уступкам наблюдается после мая 2023 года. Сейчас 32% граждан страны готовы к территориальным уступкам.

Доля тех, кто выступает против каких-либо территориальных уступок, соответственно, снижалась к маю 2024 года и достигла 55%. По состоянию на начало октября 2024 года большинство украинцев – 58% – выступали против территориальных уступок.

Также социологи провели исследование о том, как украинцы воспринимают запас прочности России и сколько сами готовы терпеть войну. Результаты показали, что те, кто верит в "безграничный" запас ресурсов России в большей степени готовы к территориальным уступкам – 48% против 44%, которые категорически против. При этом среди тех, кто считает, что Россия все же исчерпывает ресурсы, лишь 18% готовы к территориальным уступкам, а 72% выступают категорически против уступок.

Кроме того, опрос показал, что 59% готовы терпеть войну от нескольких месяцев до полугода, 43% готовы терпеть войну еще один год, еще 21% респондентов ответили, что готовы терпеть столько, сколько потребуется.

Напомним, по меньшей мере 91,5% украицнев доверяют Вооруженным силам нашей страны. 83% опрошенных также верят в победу Украины в войне, развязанной Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, другой соцопрос показал, что больше половины граждан – 61% – за то, чтобы в Украине существовала только одна Православная церковь. Против такой идеи 16%, а для еще 20% респондентов этот вопрос не имеет значения.

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