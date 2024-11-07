Как украинцы относятся к 'простым' россиянам и гражданам Украины, проживающим в РФ: данные опроса

Граждане Украины очень плохо относятся как к России, так и к россиянам. Отношение к этническим украинцам, живущим на территории страны-агрессора, тоже негативное.

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Такие данные показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС). Специалисты сравнили результаты с полученными перед полномасштабной войной.

В частности, в ноябре 2021 года 76% украинцев хорошо относились к гражданам РФ и только 14% – плохо.

"То есть условная формула для большинства украинцев была "мы обвиняем власть России за Крым и войну на Донбассе, а простые россияне – не несут ответственности", – отметили социологи.

Накануне полномасштабного вторжения 2022 года, в феврале 34% украинцев хорошо относились к России, а плохо – 50%. Но полномасштабная война полностью изменила картину на формулу "и власти России, и простые россияне несут ответственность". В частности, по состоянию на октябрь 2024 года 93% украинцев плохо относятся к России, а хорошо – только 3%.

Отдельно социологи обратили внимание на соображения, что в медиа сообщают о многих случаях задержаний предателей (например, тех, кто наводил ракетные удары или отслеживал перемещение ВСУ). Поэтому у общества возникают сомнения, как эти ситуации задержания "коррелируют" с "лишь 3%" тех, кто относится положительно к России сейчас.

"Во-первых, есть еще 4% тех, кто затруднился ответить на вопрос (и часть из них, возможно, скрывала свое положительное отношение). Во-вторых, если только эти 3% перевести в население, то это около 700 тыс. украинцев. Но положительное отношение к России не однозначно тождественно ненависти к Украине и украинцам и настроению к предательским действиям", – говорится в публикации КМИС.

Там добавили: даже если небольшая доля из 700 тыс. будет совершать предательские действия, то это выйдут тысячи украинцев – много и работы для СБУ, и материалов для украинских медиа. И если часто в СМИ видеть подобные сюжеты (не учитывая и подчеркивая зрителям и читателям, что речь идет о маргинальном проценте населения), это может "формировать ошибочное впечатление тотальной пропитанности Украины предателями".

Также социологи поинтересовались, как украинцы в Украине относятся к украинцам-жителям России. Результаты опроса показали: хотя отношение к украинцам в РФ немного лучше, но оно также определенно отрицательное. Более того, 55% респондентов ответили, что украинцев из России вообще не стоит пускать в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно опросу КМИС, 47% украинцев считают, что у России есть достаточно ресурсов для ведения длительной войны против нашей страны. В то же время, 46% наоборот верят, что РФ исчерпывает запасы своего вооружения, военной техники и человеческого ресурса.

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