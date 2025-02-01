Зачем в СССР Вторую мировую войну назвали 'Великой Отечественной'

Во всем мире большую войну, которую спровоцировал нацистский режим Адольфа Гитлера в Германии, называют Второй мировой, а период с 1941 по 1945 год описывают как немецко-советский конфликт. Однако в России и большинстве стран, входивших в СССР, она до сих пор называется Великая Отечественная Война.

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Почему так сложилось, разбирался OBOZ.UA. А также узнавал, почему советская пропаганда сконструировала и ввела этот термин.

Как пишет украинский Институт национальной памяти, выделение Великой Отечественной войны как отдельной особой части Второй мировой началось в СССР во времена правления Леонида Брежнева. Находившаяся в кризисе и застое страна пыталась переизобрести собственную идеологию, одним из элементов которой должен был стать миф о Великой Отечественной Войне.

Название заимствовали у Отечественной войны 1812 года, когда Российская империя оборонялась от вторжения войск Наполеона. Однако придали событиям 1941-1945 года особое значение, добавив слово Великая.

Во времена становления этого конструкта, а именно в 1970-80-е гг. строил свою карьеру в КГБ диктатор Российской Федерации Владимир Путин. Ее он и взял за одну из основ своего политического режима.

Историки полагают, что выделение ВОВ, как некоего особого периода Второй мировой, позволило советской, а затем и российской пропаганде скрыть причастность СССР к началу немецкой агрессии в Европе. А также приуменьшить роль других государств в победе над нацизмом. Например, в течение длительного времени вторжение в Польшу с целью ее разделения советская пропагандистская историография называла "Освободительным походом Красной Армии в Западную Украину и Западную Беларусь 1939 года".

Так же не рассказывали в советских школах, что нападение СССР на Финляндию в ноябре 1939 тоже было одним из этапов запланированного разделения Европы между Сталиным и Гитлером. Историки в СССР называли этот акт агрессии "вооруженным конфликтом на границе с Финляндией" или "оборонительной войной СССР против агрессии буржуазной Финляндии". Хотя на самом деле Красная армия тогда оккупировала 10% финских территорий, которые по сей день находятся под властью Кремля.

Так же историки выносили за пределы ВОВ агрессию СССР против Японии. После подписания капитуляции Германии в мае 1945 года и до капитуляции Японии в начале сентября Москва успела аннексировать четыре острова Курильского архипелага. Этот акт агрессии тоже обходят вниманием российские историки. Как и тот факт, что война СССР (и России как правопреемницы) с Японией до сих пор официально не завершена – вместо мирного договора между странами действует перемирие. Это тоже не согласуется с "отечественным оборонным конфликтом".

И даже победу в ВОВ Россия пытается присвоить себе, умаляя вклад народов СССР в преодоление нацизма. Вокруг 9 мая создается культ с центром в Москве. Главный парад якобы может происходить только на Красной площади, а Путин при этом неоднократно утверждал, что русский народ мог бы справиться с нацизмом и без помощи украинцев, белорусов, других порабощенных наций, а также союзников. Что западные историки считают ошибочным и даже лживым утверждением.

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