Панельные дома, ставшие символом жилищного фонда СССР, на самом деле не являлись советским изобретением. Их концепция возникла во Франции и была адаптирована в Советском Союзе для разрешения жилищной проблемы после войны.

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Французский инженер Раймон Камю в 1948 году запатентовал технологию, позволяющую значительно ускорить строительство и снизить его стоимость. Именно благодаря этой инновации в СССР появились знаменитые "хрущевки".

Раймон Камю впервые предложил производить панели на заводе и монтировать их на месте строительства, что позволяло строить дома в рекордные сроки. В 1954 году во Франции был построен первый завод по производству панелей, а Камю получил заказы на строительство тысячи квартир. Этот подход привлек внимание многих стран, включая Советский Союз.

В 1958 году СССР заключил соглашение с Камю на приобретение его технологий и консультаций. Советские инженеры модернизировали французский метод и начали строить типичные пятиэтажки, известные как "хрущевки". Виталий Лагутенко, дед музыканта Ильи Лагутенко, сыграл ключевую роль в создании советской серии зданий К-7, собиравшихся за 12-14 дней.

Почему в СССР не строили высотки

Панельные дома преимущественно имели 5-9 этажей из-за практических ограничений. Согласно ГОСТам, дома выше 9 этажей требовали установки двух лифтов и особой пожарной лестницы, что существенно увеличивало расходы. Кроме того, стандартная длина пожарных стремянок в СССР достигала всего 28 метров, что соответствовало высоте девятого этажа.

Строительство высоток усложнялось также из-за особенностей почв во многих регионах СССР. В отличие от скального грунта, который использовали в США для строительства небоскребов, советские строители сталкивались с необходимостью разработки дополнительных решений для стабильности высотных сооружений.

Массовое строительство и экономическая целесообразность

Власти СССР сосредоточились на дешевизне и скорости строительства, чтобы обеспечить как можно больше людей жильем. Возведение многоэтажек из железобетонных панелей стало основой послевоенной жилищной политики.

С 1971 года фасады советских домов часто облицовывали керамической плиткой размером 2х2 см. Это решение носило утилитарный характер: плитка не выцветала, легко очищалась дождем и защищала здания от перегрева летом.

Размер плитки выбирали из соображений безопасности, ведь большие плитки были более опасны в случае падения. Небольшие фрагменты не только уменьшали риск травмирования, но и часто становились игрой для детей.

Панельные дома до сих пор являются частью городской инфраструктуры в странах, входивших в СССР. Их появление стало результатом адаптации западных технологий к условиям советской экономики и географии.

Панельные дома стали важным этапом развития архитектуры, показывая, как инновации одного инженера могут повлиять на жилищную политику целых стран. Они остаются символом эпохи, когда быстрота и практичность были на первом месте.

Ранее OBOZ.UA писал, для чего в СССР строили многоэтажки "на ножках".

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