Высмеивала русскоязычных и скандалила с военными: что известно об Ирине Фарион, в которую стреляли во Львове

Ирина Фарион, на жизнь которой было совершено покушение во Львове 19 июля, известный в Украине языковед, общественный деятель, народный депутат VII созыва и профессор кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника". 60-летный политик и филолог известна своими неоднозначными заявлениями и регулярно попадает в скандалы.

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Только за последние два года она успела поссориться с украинскими военными из-за языкового вопроса, из-за чего против нее было открыто уголовное производство, и даже потерять работу во "Львовской политехнике". OBOZ.UA вспоминает скандалы с Ириной Фарион, за жизнь которой ныне борются врачи.

Высказывания о жителях востока Украины

Еще в 2019 году Фарион заявила, что русскоязычное население восточных регионов Украины является "авторами войны" – мол, если бы не было "тех москворотых, не было бы кого Путину защищать".

26 января 2023 года в интервью Эмме Антонюк Фарион цинично высказалась о Мариуполе, который захватили войска России, и его жителях. Экс-нардеп заявила, что все происходящее в городе – "кармичность" и следствие поведения мариупольцев.

Вина за то, что Россия захватила Мариуполь, лежит на плечах русскоговорящих жителей города, считает она.

"Да вы что, Россия виновата? А они мозг по дороге потеряли? Они шли и у них вытекли мозги по дороге. Человек должен научиться отвечать за свои поступки. Они 30 лет убивали украинцев в Украине и получили войну. Это ваша кармичность", – сказала тогда Фарион.

В начале 2024 года языковед назвала жителей восточных регионов страны "ущербными людьми" и "маргиналами" и заявила, что из-за их наплыва Львов превратился в "город диверсантов".

"Я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке. Откуда я знаю, что это не москаль? Как я могу отличить москаля от русскоговорящего? У нас нет категории юридического "русскоговорящего населения". Это решение Конституционного суда", – отметила Фарион.

Скандал с украинскими военными

В интервью журналистке Янине Соколовой в ноябре 2023 года Фарион заявила, что не может считать украинцами русскоязычных защитников Украины, в частности речь шла о воинах легендарного полка "Азов".

"Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке – то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие шальные? Если они такие великие патриоты – покажите свой патриотизм", – заявила экс-нардеп.

Резонансное заявление вызвало бурю негодования в соцсетях. Недовольство в конце концов выплеснулось и в оффлайн: на заявление бывшей нардепки резко отреагировали публичные лица, в частности боксер Александр Усик, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев, актер-воин Павел Алдошин.

СБУ впоследствии открыла против экс-нардепа уголовное производство.

Обнародование письма крымского студента

На своей странице в соцсети Фарион опубликовала скриншот электронного письма от Максима Глебова, который представился студентом из временно оккупированного войсками России Симферополя. На скрине были видны персональные данные парня.

На следующий день стало известно, что представители оккупационных властей задержали Максима и заставили извиняться на камеру.

Сама Фарион не признала своей вины и назвала это провокацией против нее, а затем заявила, что студент сам виноват, что не скрыл собственное имя и не попросил этого сделать.

Уголовное производство

После этих событий СБУ возбудила против Фарион уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, относительно нарушения равноправия граждан, оскорбления чести и достоинства военнослужащих, нарушения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни.

Также был назначен ряд психолого-лингвистических экспертиз заявлений Фарион.

Тогда Фарион подчеркнула, что ее борьба важнее "борьбы на нулевой позиции", а также призвала президента Украины Зеленского и Валерия Залужного, который тогда был главнокомандующим ВСУ, отреагировать на "хамское поведение" военных ВСУ, публично реагировавших на ее высказывания.

В июне 2024 года в СБУ отметили, что продолжают вести расследование по Фарион.

Увольнение из "Львовской политехники"

Высказывания Фарион о русскоязычных воинах Сил обороны вызвал протесты студентов вуза, в котором преподает Фарион. Они требовали уволить языковеда. В университете тогда заявили, что оснований для увольнения Фарион нет и подчеркнули, что не отвечают за высказывания своих сотрудников вне стен университета.

Фарион все же была уволена с должности профессора Львовской политехники. Однако 29 мая 2024 Львовский апелляционный суд постановил восстановить ее в должности и выплатить зарплату за период прогула – 124 тыс. грн.

Унизила участниц Евровидения-2024 от Украины

Во время проведения Нацотбора Евровидения-2024 в феврале 2022 года Фарион публично унизила певицу alyona alyona. Филологу не понравилось имя Алена, поэтому она решила раскритиковать его в Facebook, за что соцсеть заблокировала ее страницу.

"Господа! На ФБ снова заблокирована из-за критики двух бабер с гибридным воем. Просто спросила, "что такое Алена? Кто знает?". Крайне негативно отношусь к этому песенному евроникчемству", – написала она в Telegram.

Биография Ирины Фарион

Ирина Фарион родилась 29 апреля 1964 года в городе Львов в семье библиотекаря и слесаря. Образование получила сначала во Львовской средней школе, а затем - во Львовском государственном университете имени Ивана Франко на филологическом факультете (украинская филология).

В 1996 году Фарион защитила кандидатскую диссертацию на тему "Антропонимийная система Верхнего Приднестровья конца XVIII – начала XIX ст." и получила степень кандидатки филологических наук.

2015 защитила докторскую диссертацию на тему "Общественный статус староукраинского (русского) языка в XIV-XVII вв.".

С 2005 года является членом Всеукраинского объединения "Свобода", входит в состав политсовета партии. В 2006 году была избрана депутатом Львовского областного совета.

С конца 2012 года до осени 2014 года Фарион была депутатом Верховной Рады VII созыва от "Свободы". С 2013 года возглавляла подкомитет по вопросам высшего образования комитета ВРУ по науке и образованию, а в 2014 году стала первым заместителем председателя комитета парламента по науке и образованию.

Является доцентом кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника", преподаватель, профессор.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 июля на улице Масарика во Львове совершили покушение на языковеда и бывшего народного депутата Ирину Фарион. По данным врачей, женщина находится в тяжелом состоянии.

В Национальной полиции нападение на Фарион квалифицировали как покушение на умышленное убийство.

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