Ирина Фарион унизила победительниц Нацотбора на Евровидение-2024: Facebook ее наказал

Эксдепутат и доктор филологических наук Ирина Фарион снова попала в скандал. В этот раз она бурно высказалась относительно Нацотбора Евровидения-2024, а точнее через одну из его победительниц – певицу alyona alyona. Филологу не понравилось имя Алена, поэтому она решила раскритиковать его в Facebook. В свою очередь, соцсеть, вероятно, учла, что Фарион разжигает рознь и заблокировала ее страницу.

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О своем разочаровании эксдепутат рассказала в Telegram, обозвав победительниц Нацотбора и назвав песенный конкурс "євронікчемством". Для нее пение Jerry Heil и alyona alyona в песне "Teresa & Maria" стало воем.

"Господа! На ФБ снова заблокирована из-за критики двух бабер с гибридным воем. Просто спросила, "что такое альона? Кто знает?" Крайне негативно отношусь к этому песенному евроникчемству", – написала она в Telegram.

Впрочем, в комментариях разгорелись бурные обсуждения. Некоторые пользователи заявили, что имя Алена – это "советская шоколадка", намекая на русскоязычность имени, а кто-то беспричинно вспомнил певицу Алешу, представлявшую Украину на Евровидение в 2010 году.

Другие также напомнили, что на организацию Нацотбора было израсходовано 11 миллионов гривен из госбюджета. "Нашим властям чтобы куда-нибудь дети средства, только не на армию", "Потратили на это 11 млн, еще и с людей сдернули два в фонд Притулы. Может лучше те 11 на ВСУ отправить, даже с двумя уже 13, а не только два и показывают как достижения" и другие возмущения писали пользователи, ставя в пример Румынию, которая из-за финансовых проблем в этом году отказалась от участия в песенном конкурсе.

Впрочем, против критиков, другие фолловеры Ирины Фарион объяснили, что присутствие Украины на Евровидении во время войны важно, чтобы привлечь внимание других стран на террористические действия России.

Кто-то даже вспомнил, как филолог цитировала бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля о культуре во время войны. Во время Второй Мировой войны руководство Великобритании решило задействовать все средства на армию, оставив на развитие культуры ни копейки. Впрочем, такое отношение сильно возмутило премьер-министра и тогда Черчилль спросил: "Тогда за что мы воюем?" Но, похоже, Фарион противоречит сама себе, называя возможность презентовать украинскую песню на Евровидении "євронікчемтсвом".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Фарион снова "набросилась" на русскоязычных украинцев. По ее мнению, из-за внутренне перемещенных лиц с восточных территорий Украины Львов превратился в "город диверсантов". Русскоязычных украинцев экснардеп назвала "ущербными людьми" и "маргиналами".

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