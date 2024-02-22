Оккупанты наказали студента из Крыма, который написал письмо Фарион: известны детали

Во временно захваченном Россией Крыму наказали студента Максима Глебова, который осенью 2023 года написал письмо бывшей народной депутатке Ирине Фарион и высказал свою проукраинскую позицию. Парню придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Об этом сообщило издание "Голос Крыма" на своей странице в Telegram в четверг, 22 февраля. Глебов учится в Институте филологии так называемого "Крымского федерального университета им. Вернадского".

Как говорится в сообщении, в конце 2023 года подконтрольная россиянам "комиссия по делам несовершеннолетних" установила, что действия Глебова не содержат признаков криминального действия. На студента был наложен административный штраф, который тот вынужден заплатить.

Напомним, что Ирина Фарион опубликовала на своем канале в социальной сети письмо Максима Глебова с его личными данными – фамилией, именем, местом учебы и городом проживания. В электронном письме парень писал, что ждет освобождения полуострова и верит, что Россия проиграет в этой войне.

Из-за того, что Фарион не скрыла персональные данные крымского студента, российские силовики нашли парня и задержали его.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предположил, что 2024-й может стать годом деоккупации Крыма. Сейчас это можно сделать только военным путем, поэтому крымчанам лучше держаться подальше от военных объектов российских захватчиков.

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