'Львов превратился в город диверсантов': Фарион напомнила о себе, оскорбив русскоязычных украинцев. Видео

Опальная экс-нардепка, преподавательница и языковед Ирина Фарион отметилась новыми выпадами в сторону русскоязычных украинцев. Она назвала жителей западных регионов страны "ущербными людьми" и "маргиналами" и заявила, что из-за их наплыва Львов превратился в "город диверсантов".

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Такие мнения экс-нардеп озвучила в эфире одной из передач. Она пожаловалась, что, к примеру, на площади Рынок украинцев нельзя отличить от россиян.

"Львов превратился в город диверсантов. Я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке. Откуда я знаю, что это не москаль? Как я могу отличить москаля от "рускоговорящего"? У нас нет категории юридической "рускоговорящее населения". Это решение конституционного суда", – отметила Фарион.

"Это ущербные люди – которые до сих пор говорят московским языком. И мы не должны беспокоиться о них, мы должны беспокоиться о себе", – добавила скандально известная языковед.

Напомним, 15 ноября стало известно, что скандальную преподавательницу, экс-нардепа и языковеда Ирину Фарион уволили из Национального университета "Львовская политехника".

Скандальная экс-нардеп и языковед Ирина Фарион подала иск в суд о своем увольнении из "Львовской политехники", где она занимала должность профессора кафедры украинского языка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Скандал с Фарион начался с того, что она заявила, что не может назвать украинцами воинов знаменитого полка "Азов", не говорящих на украинском языке.

– Также Фарион отметила, что ее борьба важнее "борьбы на нулевой позиции" и обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с призывом отреагировать на "хамское поведение" военных ВСУ.

– Скандал вызвал протесты студентов вуза, в котором преподавала Фарион. С 7 ноября они требовали уволить языковед. А 14 ноября студенты вышли на митинг с этим требованием.

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