Выходные в мае 2021 в Украине: сколько будем отдыхать

В мае 2021 украинцы будут иметь тринадцать официальных выходных – отпразднуют День труда, Пасху, День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Таким образом, выходные выпадают на 1, 2, 3, 4 мая, 8, 9, 10 мая, а также 15, 17, 22, 23, 29 и 30 мая.

По решению правительства 3 и 4 мая сделали выходными поскольку 1 и 2 выпадают на субботу и воскресенье. В этом году украинцы 2 мая будут праздновать Пасху. Также дополнительно граждане будут отдыхать и 10 мая, ведь День победы выпал на воскресенье. Все другие даты являются выходными по календарю.

Кроме того, в мае отмечают День радио, Международный день Красного Креста, Всемирный день медицинских сестер, Международный день семей, День вышиванки, День пограничника, праздник Героев Украины, День Киева и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, этой весной в Украине планируют уже не переводить часы. В ВР работают над соответствующим документом ко второму чтению. Сейчас переход на летнее время запланирован в ночь с 27 и 28 марта.