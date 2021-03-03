Сезонный перевод часов в Украине собираются отменят: в Раде поддержали законопроект

В Верховной Раде Украины 277 голосами поддержали в первом чтении законопроект, который отменяет обязательный сезонный переход времени. Инициатором документа выступил заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, который уверяет - перевод стрелок часов не должен наносить ущерб гражданам (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

По какому времени жить?

Документ предусматривает, что в Украине будут жить по киевскому времени, включая временно оккупированные территории. Переход на летнее и зимнее время, к которому украинцы привыкли с 1981 года, осуществляться не будет. Вычисления судового времени в море будет проводиться по международной системе часовых поясов.

Почему часы предлагают не переводить?

"Согласно всех исследований, которые проводились в Украине и за ее пределами, сезонный перевод стрелок часов негативно сказывается на здоровье человека, которое в соответствии с Конституцией является высшей социальной ценностью...На мое обращение ко всем академиям и министерствам было подтверждено, что никаких расчетов, которые бы давали возможность и основания утверждать, что это приводит к какой-то экономии не проводились ни в Украине ни за ее пределами", - сказал Стефанчук.

Добавим, что ВРУ приняла законопроект в первом чтении. Даже если в ближайшее время его примут в целом, предполагается, что он вступит в силу только через три месяца с момента его официального опубликования. Поэтому, этой весной украинцам еще точно придется переводить стрелки на час вперед. В это время парламентарии будут дорабатывать документ.

В Раде уже были попытки отменить перевод часов. В 2011 году парламентарии проголосовали за переход на постоянное "летнее время", но после недовольства жителей западной части страны документ отменили. Позже об отмене перевода часов взялись в Европарламенте и в Украине о такой инициативе заговорили снова.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше: