Выходные и праздники в 2022 году в Украине: когда и сколько будем отдыхать

В Украине в 2022 году будет 116 официальных выходных дней. 105 их них – традиционные нерабочие субботы и воскресенья, остальные 11 предусмотрены календарем государственных праздников.

Число рабочих дней составит 249. Так, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины работа на территории государства (за исключением предприятий, прерывание деятельности которых невозможно из-за определенных причин) не осуществляется в связи с празднованием десяти праздников.

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1 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

24 апреля – Пасха;

1 мая – День труда;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

12 июня – Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитников и защитниц Украины;

25 декабря – Рождество Христово.

Если праздничный день совпадает с выходным или нерабочим, в соответствии со статьей 67 КЗоТ дополнительный выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

В связи с этим продолжительные выходные в 2022 году украинцев ожидают в период с 1 по 3 января, с 7 по 9 января, с 5 по 8 марта, с 23 по 25 апреля, с 30 апреля по 2 мая, с 7 по 9 мая, с 11 по 13 июня, с 25 по 28 июня, с 14 по 16 октября и с 24 по 26 декабря включительно.

6 января, 12 марта, 2 июля, 23 августа и 13 октября продолжительность рабочего дня, согласно статье 53 КЗоТ, сокращена на один час.

При этом рабочий день в понедельник 7 марта, согласно распоряжению Кабинета министров Украины № 1004-р от 26 августа 2021 года, перенесен на субботу 12 марта, а рабочий день в понедельник 27 июня – на субботу 2 июля.

Больше всего выходных в январе – 12, а также в мае и октябре – по 11.

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