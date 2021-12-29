Посевной календарь на январь 2022: какие дни благоприятны для работы на земле

Посевной лунный календарь на январь 2022 года поможет выбрать наиболее удачные дни для работы с сельскохозяйственными культурами. Так, считается, что Луна зависимо от своей фазы может оказывать влияние на состояние и рост сельскохозяйственных культур.

Во второй месяц зимы на участке немного работы. Однако в этот период дачники и садоводы высаживают растения в теплицы или в комнатные горшки, ухаживают за многолетними культурами и подрезают деревья. Как спланировать хлопоты наиболее благоприятным образом, выяснил OBOZREVATEL.

Дни 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 января, согласно лунному календарю, благоприятны для посевов и посадок.

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Дни 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 31 января неблагоприятны для посевов, посадок и пересадок растений.

Томаты, перец (горький, сладкий), физалис, баклажан, пряные травы, лук и зелень – 6-12 января

Тыквенные – 8-12 января

Капуста – 6-13 января

Корнеплоды, лук и чеснок, луковичные цветы, клубни – 21-26 января

Ягодные культуры и плодовые деревья – 6-13 января

Цветы (однолетние, многолетние) – 6-13 января.

Новолуние – 2 января в 20:36 по Киеву.

Полнолуние – 18 января в 01:51.

Убывающая Луна – 1 января и с 19 по 31 января.

Растущая Луна – с 3 по 17 января.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь на январь 2022 года. Он поможет спланировать дела и личную жизнь наиболее благоприятным образом.