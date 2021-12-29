Посевной календарь на январь 2022: какие дни благоприятны для работы на земле
Посевной лунный календарь на январь 2022 года поможет выбрать наиболее удачные дни для работы с сельскохозяйственными культурами. Так, считается, что Луна зависимо от своей фазы может оказывать влияние на состояние и рост сельскохозяйственных культур.
Во второй месяц зимы на участке немного работы. Однако в этот период дачники и садоводы высаживают растения в теплицы или в комнатные горшки, ухаживают за многолетними культурами и подрезают деревья. Как спланировать хлопоты наиболее благоприятным образом, выяснил OBOZREVATEL.Благоприятные дни для посевов и посадок в январе 2022 года
Дни 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 января, согласно лунному календарю, благоприятны для посевов и посадок.
Дни 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 31 января неблагоприятны для посевов, посадок и пересадок растений.
Томаты, перец (горький, сладкий), физалис, баклажан, пряные травы, лук и зелень – 6-12 января
Тыквенные – 8-12 января
Капуста – 6-13 января
Корнеплоды, лук и чеснок, луковичные цветы, клубни – 21-26 января
Ягодные культуры и плодовые деревья – 6-13 января
Цветы (однолетние, многолетние) – 6-13 января.
Новолуние – 2 января в 20:36 по Киеву.
Полнолуние – 18 января в 01:51.
Убывающая Луна – 1 января и с 19 по 31 января.
Растущая Луна – с 3 по 17 января.
Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь на январь 2022 года. Он поможет спланировать дела и личную жизнь наиболее благоприятным образом.