Введение НАТО закрытого неба над Украиной поддержали 74% американцев – Reuters

Большинство американцев считает, что США должны перестать покупать российские нефть и газ и вместе с НАТО закрыть небо над Украиной. Последнее необходимо нашему государству для защиты от ударов с воздуха со стороны России.

Соответствующий опрос был проведен 3 и 4 марта, сообщает издание Reuters. Так, 74% опрошенных – за создание бесполетной зоны над Украиной, а 80% – за бойкот российской нефти.

Журналисты отмечают: результаты опроса показывают, что возмущение американцев по поводу российского вторжения в Украину растет.

Кроме того, более того, 81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России из-за ее вторжения на территорию независимого украинского государства, а около 77% респондентов заявили, что США следует арестовать активы российских олигархов, связанных с Владимиром Путиным.

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В пятницу, 4 марта, по итогам внеочередной встречи министров иностранных дел членов-стран НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни в Украине ситуация обострится, будет много жертв, но НАТО не закроет небо. Он заявил, что члены объединения согласились с тем, что их самолеты не должны летать в воздушном пространстве Украины, а их войска не должны находиться на территории этой страны во время ее войны с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Альянс в нерешительности, самогипнозе и слабости. По его словам, гипотетический конфликт с Россией там поставили выше реальных смертей украинцев. Глава государства отметил, что гибель каждого украинца от российских бомб и ракет будет также на совести тех, кто отказал Украине в просьбе ввести бесполетную зону над нашим государством.

Отметим, что международная петиция о закрытии неба над Украиной набрала более миллиона голосов только через два дня после создания. Ее должно было рассмотреть высшее руководство НАТО.

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