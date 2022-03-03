Петиция о закрытии неба над Украиной набрала необходимый для рассмотрения миллион голосов

Больше миллиона людей оставили свои голоса под петицией для Североатлантического Альянса о введении беспилотного режима над Украиной. Закрытие неба над нашей страной позволит обезопасить нас от российской авиации.

Петиция была подписана не только гражданами Украины, но и сочувствующим по всему миру. Теперь, согласно регламенту, прошение такого количества людей будет рассмотрено руководством Блока.

Напомним, что ранее в Вашингтоне всячески уклонялись от закрытия неба над Украиной ввиду угрозы российского вторжения, так как это бы означало прямой конфликт между Москвой и НАТО. Разумеется, США не могли допустить развитие сценария, которое могло бы привести к Третьей мировой войне.

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Однако сейчас, когда вопрос безопасности Украины – это вопрос выживания демократического Запада, и большинство людей по всему миру это понимает, Белому Дому нужно пересмотреть все возможности и ресурсы для сдерживания агрессора.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что глава Франции Эммануэль Макрон обратился к нации в связи с вторжением России на мирные и суверенные территории Украины.

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