ПЦУ официально создала религиозную организацию ''Почаевская Свято-Успенская лавра'': в УПЦ МП могут начинать собирать чемоданы?

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) создал религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская Лавра". Однако сама Лавра пока находится в аренде у УПЦ Московского патриархата.

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Соответствующее решение было принято на заседании в резиденции предстоятеля ПЦУ при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе во вторник, 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

"В составе Тернопольской епархии Православной церкви Украины была образована религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской Православной церкви (Православной церкви Украины)", священноархимандритом которой был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор", – говорится в сообщении.

Кроме того, Синод также поддержал позицию предстоятеля ВТО, митрополита Эпифания, которую он изложил в своем обращении к братии Киево-Печерской лавры. В частности, ПЦУ призывает братию Лавры к единению в лоне поместной Украинской православной церкви. Синод также отметил, что необходимо сохранить в Лавре монашескую жизнь и непрерывные совершения богослужений.

Стоит отметить, что Почаевская Успенская Лавра – православный мужской монастырь в Почаеве Тернопольской области. Она вторая после Киево-Печерской лавры крупнейшей православной святыней в Украине. Лавра состоит из 16 церквей, резиденции архиепископа, колокольни и келий.

Почаевскую лавру передали в аренду УПЦ МП в 2003 году. В начале 2023 года начался процесс возвращения Почаевской лавры государству из-за того, что срок соглашения об аренде истек. Однако наместник монастыря УПЦ МП на территории Почаевской лавры митрополит Владимир не допустил представителей заповедника в церковь. Поэтому, как рассказывал в начале марта министр культуры Александр Ткаченко, будет открыто уголовное производство по препятствованию пользования имуществом государства.

Сегодняшнее решение ПЦУ, по всей вероятности, является первым шагом к тому, что Почаевская Лавра начнет повторять судьбу Киево-Печерской.

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Представители церкви лишены права использовать культовые сооружения этой украинской святыни из-за нарушения арендаторами условий договора об использовании государственного имущества. Они должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли в Офис президента. Они заявили о намерении встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы "донести до руководства государства свою позицию".

В воскресенье, 26 марта, в Киево-Печерской лавре прошла служба, которую провела УПЦ МП. Несмотря на неоднократные скандалы, связанные с поддержкой оккупантов со стороны представителей Московского патриархата, в этот день сюда пришли сотни верующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, Предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

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